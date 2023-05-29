У сезон спідниць та суконь багато жінок стикаються з неприємною проблемою – натиранням внутрішніх поверхонь стегон.
Якщо взимку це відбувається рідше, то в спекотний сезон для деяких це стає справжнім жахіттям. Що робити, щоб не натирало між ногами, і чому це відбувається – читайте в матеріалі.
Чому натирає між ногами
Хірург Ігор Чмелюк пояснює, що після різкого схуднення, набору ваги або внаслідок природних вікових змін шкіра на стегнах може втратити пружність.
Цю проблему нерідко супроводжують жирові пастки, які утворюють на зовнішніх поверхнях стегон “вушка”, а на внутрішніх стають причиною натертостей шкіри.
Найефективнішим і найшвидшим способом позбутися цих дефектів є хірургічне втручання – підтяжка стегон. Однак існують й інші методи, як позбутися цієї проблеми.
Що робити, щоб не натирало між ногами: ефективні методи
- Талькові засоби. Присипки та тальки, талькові дезодоранти, гель-пудра від натирання – всі ці продукти здатні запобігти дискомфорту. Однак доведеться постійно носити із собою цю баночку, щоб час від часу наносити засіб на проблемну зону, оскільки їхня дія дуже нетривала.
- Спеціальний засіб проти подразнень. Звичайно, існують спеціальні засоби від натирання шкіри. Першими їх почали застосовувати спортсмени, особливо бігуни та марафонці. Це бальзами-стіки з вмістом масел, що зволожують і забезпечують ковзання. До речі, спеціальні засоби працюють не лише у зоні стегон, а й під лямками бюстгальтера, під грудьми, на внутрішній поверхні плечей, пахв та будь-яких складках шкіри.
- Безшовні шорти. Ефективно захистити від натирання допоможе тонка гладка спідня білизна, наприклад, високі шорти. Вони щільно прилягатимуть до тіла, залишаться непомітними під сукнею і вбережуть шкіру стегон від тертя.
- Бандалетки. Це спеціальні еластичні бандажі для захисту від натирання стегон. Якщо шорти можуть не всім сподобатися, то елегантні мережива-бандалетки послужать за призначенням і додадуть пікантності. З ними не спекотно, вони міцно тримаються і непомітні під сукнями та спідницями.
- Дитячий крем. Він не залишає слідів на руках чи одязі та заспокоює шкіру, якщо вже є подразнення.