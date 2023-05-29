У сезон спідниць та суконь багато жінок стикаються з неприємною проблемою – натиранням внутрішніх поверхонь стегон.

Якщо взимку це відбувається рідше, то в спекотний сезон для деяких це стає справжнім жахіттям. Що робити, щоб не натирало між ногами, і чому це відбувається – читайте в матеріалі.

Чому натирає між ногами

Хірург Ігор Чмелюк пояснює, що після різкого схуднення, набору ваги або внаслідок природних вікових змін шкіра на стегнах може втратити пружність.

Цю проблему нерідко супроводжують жирові пастки, які утворюють на зовнішніх поверхнях стегон “вушка”, а на внутрішніх стають причиною натертостей шкіри.

Найефективнішим і найшвидшим способом позбутися цих дефектів є хірургічне втручання – підтяжка стегон. Однак існують й інші методи, як позбутися цієї проблеми.

Що робити, щоб не натирало між ногами: ефективні методи