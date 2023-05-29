В сезон юбок и платьев многие женщины сталкиваются с неприятной проблемой – натиранием внутренних поверхностей бедер.
Если зимой это происходит реже, то в жаркий сезон для некоторых это становится настоящим ужасом. Что делать, чтобы не натирало между ног, и почему это происходит – читайте в материале.
Почему натирает между ног
Хирург Игорь Чмелюк объясняет, что после резкого похудения, набора веса или вследствие естественных возрастных изменений кожа в области бедер может потерять упругость и стать дряблой.
Эту проблему нередко сопровождают жировые ловушки, которые образуют на наружных поверхностях бедер “ушки”, а на внутренних становятся причиной натертостей кожи.
Самым эффективным и быстрым способом избавиться от этих дефектов является хирургическое вмешательство – подтяжка бедер. Однако существуют и другие методы, как избавиться от этой проблемы.
Что делать, чтобы не натирало между ног: эффективные методы
- Тальковые средства. Присыпки и тальки, тальковые дезодоранты, гель-пудра от натирания – все эти продукты способны предотвратить дискомфорт. Однако придется постоянно носить с собой эту баночку, чтобы время от времени наносить средство на проблемную зону, поскольку их действие очень непродолжительное.
- Специальное средство против раздражений. Конечно, существуют специальные средства от натираний. Первыми из них стали применять спортсмены, особенно бегуны и марафонцы. Такие продукты представляют собой бальзамы-стики с содержанием увлажняющих масел, обеспечивающих скольжение. Кстати, специальные средства работают не только в зоне бедер, но и под лямками бюстгальтера, под грудью, на внутренней поверхности плеч, подмышек и складках кожи.
- Бесшовные шорты. Эффективно защитить от натирания поможет тонкое гладкое нижнее белье, например, высокие шорты. Они будут плотно прилегать к телу, останутся незаметными под платьем и уберегут кожу бедер от натиранияу.
- Бандалетки. Это специальные эластичные бандажи для защиты от натирания бедер. Если шорты могут не всем понравиться, то элегантные кружева-бандалетки послужат по назначению и придадут пикантности. С ними не жарко, они крепко держатся и незаметны под платьями и юбками.
- Детский крем. Он не оставляет следов на руках или одежде и успокаивает кожу, если есть раздражение.