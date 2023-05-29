В сезон юбок и платьев многие женщины сталкиваются с неприятной проблемой – натиранием внутренних поверхностей бедер.

Если зимой это происходит реже, то в жаркий сезон для некоторых это становится настоящим ужасом. Что делать, чтобы не натирало между ног, и почему это происходит – читайте в материале.

Почему натирает между ног

Хирург Игорь Чмелюк объясняет, что после резкого похудения, набора веса или вследствие естественных возрастных изменений кожа в области бедер может потерять упругость и стать дряблой.

Эту проблему нередко сопровождают жировые ловушки, которые образуют на наружных поверхностях бедер “ушки”, а на внутренних становятся причиной натертостей кожи.

Самым эффективным и быстрым способом избавиться от этих дефектов является хирургическое вмешательство – подтяжка бедер. Однако существуют и другие методы, как избавиться от этой проблемы.

Что делать, чтобы не натирало между ног: эффективные методы

Тальковые средства. Присыпки и тальки, тальковые дезодоранты, гель-пудра от натирания – все эти продукты способны предотвратить дискомфорт. Однако придется постоянно носить с собой эту баночку, чтобы время от времени наносить средство на проблемную зону, поскольку их действие очень непродолжительное. Специальное средство против раздражений. Конечно, существуют специальные средства от натираний. Первыми из них стали применять спортсмены, особенно бегуны и марафонцы. Такие продукты представляют собой бальзамы-стики с содержанием увлажняющих масел, обеспечивающих скольжение. Кстати, специальные средства работают не только в зоне бедер, но и под лямками бюстгальтера, под грудью, на внутренней поверхности плеч, подмышек и складках кожи. Бесшовные шорты. Эффективно защитить от натирания поможет тонкое гладкое нижнее белье, например, высокие шорты. Они будут плотно прилегать к телу, останутся незаметными под платьем и уберегут кожу бедер от натиранияу. Бандалетки. Это специальные эластичные бандажи для защиты от натирания бедер. Если шорты могут не всем понравиться, то элегантные кружева-бандалетки послужат по назначению и придадут пикантности. С ними не жарко, они крепко держатся и незаметны под платьями и юбками. Детский крем. Он не оставляет следов на руках или одежде и успокаивает кожу, если есть раздражение.