Що означає, коли сниться вагітність

Усім нам інколи сниться вагітність. Сни звичайно бувають різними – чи то вагітні саме ми, чи хтось з наших близьких.

У сонниках можна знайти багато пояснень, до чого сниться вагітність – одні трактують це як погану прикмету, інші, навпаки – як позитивну.

Що ж означає, коли сниться вагітність – дізнавалися Факти ICTV.

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Сон про власну вагітність

Такі сни бачив, мабуть, кожен, навіть чоловіки. Насправді, інтерпретація сновидінь – це дуже індивідуальна річ, яка залежить від контексту, подій в реальному житті, морального стану людини тощо.

Сон про власну вагітність зазвичай вказує на позитивні зміни у найближчому майбутньому, особистісний розвиток та прибуток. До того ж прибуток не завжди фінансовий, а будь-який.

Власна вагітність може снитися, коли людина стоїть на порозі глобальних змін у своєму житті. Можливо, вам запропонують нову роботу, підвищать чи ви відкриєте власний бізнес з ідей, які плекаєте в голові.

Такий сон свідчить про піднесення людини на новий рівень в хорошому сенсі.

Якщо ж сон про вагітність бачить вагітна жінка, це означає, що пологи пройдуть легко та успішно.

До речі, за деякими сонниками, власна вагітність означає вагітність і у реальному житті.

Якщо ж чоловікові приснилося, що він вагітний, значить, готовий до шлюбу і серйозних стосунків. Якщо чоловік бачить вагітною свою дівчину – це свідчить про початок нового кращого етапу у стосунках.

Сон про вагітність сторонньої людини

Якщо вам наснилася вагітна людина, яку ви не знаєте, це скоріше за все знак для вас. Можливо, саме час звернути увагу на себе та свою реалізацію.

Прослідкуйте за своїми думками у реальному житті, можливо, вас не влаштовує рівень самореалізації. Такими снами ваша підсвідомість підказує, саме час діяти, а не дивитись на досягнення інших.

Сон про вагітність близької подруги чи сестри

Болгарська провидиця Ванга вважала, що цей сон до раптового отримання великої суми грошей. Також цей сон може означати, що найближчим часом у вас хтось попросить у борг.

Вагітність близької вам людини уві сні пророкує приємні несподіванки, які прийдуть не зсередини, а ззовні.

Сняться пологи

Сон про пологи можна трактувати по-різному. Деякі сонники вважають, що сон пророкує різкі зміни в професійному житті.

Якщо невагітна жінка побачила уві сні, ніби вона народжує, то це віщує їй процвітання в кар’єрі. Якщо вагітна – пологи пройдуть добре і почнуться дуже скоро.

Якщо уві сні ви бачите свої пологи ніби збоку – це скоріше до приємних клопотів.

Також важливо, кого ви народжуєте. Якщо сниться дівчинка – до прибутку, якщо хлопчик – до клопотів.

Якщо уві сні ви були присутні на чужих пологах, ймовірно, ви приймаєте правильні життєві рішення. Найближчим часом може виникнути якась проблема, яка буде швидко вирішена.