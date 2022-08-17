Что означает, когда снится беременность

Всем нам иногда снится беременность. Сны обычно бывают разными — или собственная беременность, или кого-то из наших близких.

В сонниках можно найти много объяснений, к чему снится беременность — одни трактуют это как плохую примету, другие, наоборот — как положительную.

Что же означает, когда снится беременность — узнавали Факты ICTV.

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Сон о собственной беременности

Такие сны видел пожалуй каждый, даже мужчины. На самом деле, интерпретация сновидений — это очень индивидуальная вещь, которая зависит от контекста, событий в реальной жизни, морального состояния человека и тому подобное.

Сон о собственной беременности обычно указывает на позитивные изменения в ближайшем будущем, личностное развитие и прибыль. К тому же прибыль не всегда финансовая, а любая.

Собственная беременность может сниться, когда человек стоит на пороге глобальных перемен в своей жизни. Возможно, вам предложат новую работу, повысят или вы откроете собственный бизнес из идей, которые лелеете в голове.

Тебя ждут новые вызовы в личной или профессиональной сферах, и именно они транслируют образ зарождения новой жизни.

Такой сон свидетельствует о подъеме человека на новый уровень в хорошем смысле.

Если же сон о беременности видит беременная женщина, это значит, что роды пройдут легко и успешно.

Кстати, по некоторым сонникам, собственная беременность означает беременность и в реальной жизни.

Если же мужчине приснилось, что он в положении, значит, готов к браку и серьезным отношениям. Если мужчина видит беременной свою девушку — это свидетельствует о начале нового лучшего этапа в отношениях.

Сон о беременности постороннего человека

Если вам приснилась беременная человек, которого вы не знаете, это скорее всего знак для вас. Возможно, самое время обратить внимание на себя и свою реализацию.

Проследите за своими мыслями в реальной жизни, возможно, вас не устраивает уровень самореализации. Такими снами ваше подсознание подсказывает, самое время действовать, а не смотреть на достижения других.

Сон о беременности близкой подруги или сестры

Болгарская провидица Ванга считала, что такой сон придвещает получения крупной суммы денег. Также этот сон может означать, что в ближайшее время у вас кто-то попросит взаймы.

Беременность близкого вам человека предсказывает приятные неожиданности, которые придут не изнутри, а извне.

Снятся роды

Сон о родах можно трактовать по-разному. Некоторые сонники считают, что сон предсказывает резкие перемены в профессиональной жизни.

Если небеременная женщина увидела во сне, будто она рожает, то это предвещает ей процветание в карьере. Если беременная — роды пройдут хорошо и начнутся очень скоро.

Если во сне вы видите свои роды как бы сбоку — это скорее к приятным хлопотам.

Также важно, кого вы рожаете. Если снится девочка — к прибыли, если мальчик — к хлопотам.

Если во сне вы присутствовали на чужих родах, вероятно, что вы принимаете правильные жизненные решения. В ближайшее время может возникнуть проблема, которая будет быстро решена.