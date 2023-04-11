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Що не можна виливати в унітаз і чому – список речей

11 Квітня 2023, 17:32
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
що не можна виливати в унітаз
Джерело: Pexels

Проблеми з каналізацією і унітазом залишаються досить поширеними. Зазвичай це відбувається через те, що люди звикли використовувати туалет як альтернативу смітнику.

Проте каналізаційні труби ніяк не призначені для утилізації непотребу. Навіть залишки їжі, які так полюбляють викинути в унітаз, утворюють засмічення.

Що не можна виливати в унітаз, розповідають Факти ICTV.

Що не можна виливати в унітаз

Є речовини, які категорично не можна виливати в унітаз. До них належать:

  • наповнювач тваринного туалету – злипається і утворює засмічення;
  • памперси – набухають від води;
  • сигарети – не розчиняються у воді;
  • масло – жир осідає і накопичується;
  • кавова гуща – швидко забиває труби і шкодить сантехнічним;
  • борошно – вбирає вологу і набухає;
  • ліки – велика кількість хімікатів, не всі ліки розчиняються у воді;
  • презервативи – не розчиняються у воді, можуть утворити затор у трубопроводі;
  • одноразові паперові рушники – погано розчиняються у воді;
  • вологі серветки – містять пластикові волокна, не розкладаються, можуть забити труби;
  • волосся – збивається в грудки і утворює забруднення;
  • ватні диски і палички – не розчиняються;
  • будівельне сміття – штукатурка, цементний пил тощо, можуть зіпсувати каналізацію.

Усі ці речі з легкістю зіпсують ваш унітаз і навіть каналізаційні труби. Тому намагайтеся уникати і не викидати їх нікуди, окрім спеціально відведених місць.

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