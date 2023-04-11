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Что нельзя выливать в унитаз и почему — список вещей

11 апреля 2023, 17:32
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
що не можна виливати в унітаз
Источник: Pexels

Проблемы с канализацией и унитазом остаются довольно распространенными. Обычно это происходит из-за того, что люди привыкли использовать туалет как альтернативу мусорке.

Однако канализационные трубы никак не предназначены для утилизации хлама. Даже остатки пищи, которые так любят выбросить в унитаз, образуют засоры.

Что нельзя выливать в унитаз, рассказывают Факты ICTV.

Что нельзя выливать в унитаз

Есть вещества, которые категорически нельзя выливать в унитаз. В них входит:

  • наполнитель животного туалета — слипается и образует засоры;
  • памперсы — набухают от воды;
  • сигареты — не растворяются в воде;
  • масло — жир оседает и накапливается;
  • кофейная гуща — быстро забивает трубы и вредит сантехническим;
  • мука — впитывает влагу и набухает;
  • лекарства — большое количество химикатов, не все лекарства растворяются в воде;
  • презервативы — не растворяются в воде, могут образовать засор в трубопроводе;
  • одноразовые бумажные полотенца — плохо растворяются в воде;
  • влажные салфетки — содержат пластиковые волокна, не разлагаются, могут забить трубы;
  • волосы — сбиваются в комки и образуют загрязнения;
  • ватные диски и палочки — не растворяются;
  • строительный мусор — штукатурка, цементная пыль и т.д., могут испортить канализацию.

Все эти вещи с легкостью испортят ваш унитаз и даже канализационные трубы. Поэтому старайтесь избегать и не выбрасывать их никуда, кроме специально отведенных мест.

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