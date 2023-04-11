Проблемы с канализацией и унитазом остаются довольно распространенными. Обычно это происходит из-за того, что люди привыкли использовать туалет как альтернативу мусорке.

Однако канализационные трубы никак не предназначены для утилизации хлама. Даже остатки пищи, которые так любят выбросить в унитаз, образуют засоры.

Что нельзя выливать в унитаз, рассказывают Факты ICTV.

Что нельзя выливать в унитаз

Есть вещества, которые категорически нельзя выливать в унитаз. В них входит:

наполнитель животного туалета — слипается и образует засоры;

памперсы — набухают от воды;

сигареты — не растворяются в воде;

масло — жир оседает и накапливается;

кофейная гуща — быстро забивает трубы и вредит сантехническим;

мука — впитывает влагу и набухает;

лекарства — большое количество химикатов, не все лекарства растворяются в воде;

презервативы — не растворяются в воде, могут образовать засор в трубопроводе;

одноразовые бумажные полотенца — плохо растворяются в воде;

влажные салфетки — содержат пластиковые волокна, не разлагаются, могут забить трубы;

волосы — сбиваются в комки и образуют загрязнения;

ватные диски и палочки — не растворяются;

строительный мусор — штукатурка, цементная пыль и т.д., могут испортить канализацию.

Все эти вещи с легкостью испортят ваш унитаз и даже канализационные трубы. Поэтому старайтесь избегать и не выбрасывать их никуда, кроме специально отведенных мест.