Проблемы с канализацией и унитазом остаются довольно распространенными. Обычно это происходит из-за того, что люди привыкли использовать туалет как альтернативу мусорке.
Однако канализационные трубы никак не предназначены для утилизации хлама. Даже остатки пищи, которые так любят выбросить в унитаз, образуют засоры.
Что нельзя выливать в унитаз, рассказывают Факты ICTV.
Что нельзя выливать в унитаз
Есть вещества, которые категорически нельзя выливать в унитаз. В них входит:
- наполнитель животного туалета — слипается и образует засоры;
- памперсы — набухают от воды;
- сигареты — не растворяются в воде;
- масло — жир оседает и накапливается;
- кофейная гуща — быстро забивает трубы и вредит сантехническим;
- мука — впитывает влагу и набухает;
- лекарства — большое количество химикатов, не все лекарства растворяются в воде;
- презервативы — не растворяются в воде, могут образовать засор в трубопроводе;
- одноразовые бумажные полотенца — плохо растворяются в воде;
- влажные салфетки — содержат пластиковые волокна, не разлагаются, могут забить трубы;
- волосы — сбиваются в комки и образуют загрязнения;
- ватные диски и палочки — не растворяются;
- строительный мусор — штукатурка, цементная пыль и т.д., могут испортить канализацию.
Все эти вещи с легкостью испортят ваш унитаз и даже канализационные трубы. Поэтому старайтесь избегать и не выбрасывать их никуда, кроме специально отведенных мест.
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