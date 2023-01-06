Як злити воду з посудомийної машини – інструкція

Посудомийна машинка – справжня знахідка для господинь. Вона допомагає ідеально вимити будь-які забруднення посуду. Потрібно лише прибрати залишки їжі, завантажити посуд та увімкнути посудомийку.

Утім, трапляються неприємні моменти, коли після миття в посудомийці залишається вода. Її можна помітити у піддоні.

Насправді невеликі залишки води у машинці – це норма. Експерти радять після кожного використання відкривати дверцята посудомийки, щоби вода випарувалась та не застоювалася всередині.

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Інша справа, якщо вам потрібно повністю злити воду. Тому Факти ICTV дізнавалися, як злити воду з посудомийної машини.

Навіщо зливають воду з посудомийки? Зазвичай, таку процедуру проводять, коли машинку потрібно ремонтувати. Перед тим як викликати майстра, воду зливають, щоби посудомийку можна було перевертати та крутити в різні боки. Якщо цього не зробити, то під час роботи майстра вода може потрапити на плату чи керуючий модуль, що спровокує ще одну проблему. Також воду необхідно зливати, якщо ви не плануєте користуватися машинкою кілька місяців. Ще є випадки, коли після миття на піддоні машинки залишається вода. Тобто машинка не злила воду. У такому разі зливати залишки рідини теж доведеться самостійно.

Як злити воду з посудомийної машини: крок 1 Якщо після миття вода залишилася на піддоні, приберіть з посудомийки весь посуд. Щоб видалити усю воду, спочатку потрібно вибрати на панелі управління машинки Програму зливу води. Зачекайте, доки машинка виконає поставлене завдання. На кожній моделі ця функція може мати різну назву, проте виконує однакові дії.

Крок 2 Якщо після опції зливу, вода все одно залишається в піддоні, проблема у фільтрі. Його необхідно почистити. Спершу відʼєднайте від електрики посудомийку та приберіть усі решітки.

Крок 3 За допомогою ганчірки приберіть воду, що залишилася в піддоні та відкрутіть фільтр (він розташований внизу посудомийки). Там ви побачите брудну воду та різноманітні відходи, які і не дають машинці спускати воду. Приберіть увесь бруд, який застоявся у фільтрі. Це може бути брудна вода, залишки їжі та інші відходи.

Крок 4 Вдягніть рукавички та добре вичистіть фільтр. Коли фільтр буде очищений від бруду, обережно рукою перевірте чи крутиться моторчик (його ви знайдете, якщо засунете руку в зливний отвір посудомийки). Якщо моторчик крутиться, проблема була лише в забрудненому фільтрі.

Крок 5 Промийте деталі, які ви дістали, коли розбирали фільтр. Після миття закрутіть фільтр та зберіть інші деталі посудомийки.

Крок 6 Запустіть пробну мийку та уважно перевірте, чи вирішена проблема. Якщо вода все одно не зливається та залишається на піддоні, варто викликати майстра.

Готуємо посудомийну машинку до зливання води Перед приходом майстра необхідно повністю злити воду з посудомийки. Для цього: Знеструмлюємо посудомийну машину. Перекриваємо подачу води та прибираємо шланги. Також варто прибрати з посудомийки усі внутрішні решітки. Викрутіть сміттєвий фільтр та кришку резервуара для солі.

Повністю зливаємо воду: крок 1 Коли машинка буде готова, візьміть велику миску, трубочку крапельниці та звичайний шприц. Один кінець трубочки з'єднуємо зі шприцом, а інший опускаємо в резервуар для солі. Засмоктуємо шприцом воду, знімаємо його з кінця трубочки та опускаємо цей кінець у миску. Вода почне самостійно текти з резервуара в миску.