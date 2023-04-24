Досвідчені городники знають, аби врожай овочів був вдалим та якісним, необхідно чергувати культури на грядках. Тобто вирощувати одну культуру на одній грядці кілька років поспіль не можна, інакше вона виродиться.

Наприклад, посадку картоплі на одній ділянці можна проводити не більше двох років, після чого варто змінити культуру.

Що можна садити на грядці після картоплі, а які культури не варто висаджувати на цьому місці, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які овочеві культури можна висаджувати після картоплі

Насправді після картоплі можна садити майже будь-яку культуру. Річ у тім, що під час посадки бульби до ґрунту вносять багато свіжого гною.

За час вирощування гній встигає перепріти та збагатити ділянку азотними сполуками. А велика частина цих сполук зберігається в землі для наступних рослин.

Крім того, кущі картоплі пригнічують ріст бур’янів, але витягують з ґрунту багато азоту та фосфору. Тому городники радять перед посадкою інших овочів, додати в землю відповідні добрива.

Найкраще на ділянці, де торік росла картопля, будуть родити:

Хрестоцвіті овочі, тобто редис, ріпа, бруква, хрін.

Кабачки, патисони та гарбуз.

Також можна садити цибулю й часник, вони точно порадують хорошим врожаєм.

Хорошим наступником картоплі буде буряк.

Бобові культури удобрюють ґрунт тими мікроелементами, які забрала картопля. Тому на грядках, де росла бульба, можна посадити горох, квасолю, бобові сидерати.

Ще в якості сидератів (рослини, які тимчасово вирощують на вільних ділянках ґрунту з метою поліпшення структури землі) можна посадити злакові культури (жито та овес). Вони висіваються перед зимовими заморозками, а до весни збагачують ділянку поживними компонентами.

(рослини, які тимчасово вирощують на вільних ділянках ґрунту з метою поліпшення структури землі) можна посадити злакові культури (жито та овес). Вони висіваються перед зимовими заморозками, а до весни збагачують ділянку поживними компонентами. Після злакових культур можна посадити на ділянці огірки чи гарбузи.

Салат, шпинат – швидко ростуть та не потребують додаткового догляду.



Цікавий момент, що саму картоплю теж потрібно садити після певних культур. Наприклад, висаджувати картоплю можна після капусти, огірків, кабачків, зелені, шпинату.

Що не можна садити після картоплі

На наступний рік після картоплі не рекомендовано садити: