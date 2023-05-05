Владельцы домашних питомцев часто сталкиваются с проблемой шерсти на одежде. При этом часто замечают следы от кота или собаки прям перед самым выходом. Что ж, приходится бежать как есть, а ведь внешний вид оставляет желать лучшего. Как удалить шерсть с одежды во время стирки, а также, как это сделать без нее быстро и качественно — читайте в материале на Фактах ICTV.

Как убрать шерсть с одежды при стирке

Единого способа избавиться от проблемы не существует, так как все зависит от ткани и вида шерсти животного. Однако существует несколько действенных методов, с помощью которых можна удалить шерсть с вещей.

Губка для сбора шерсти при стирке

Чтобы убрать шерсть с одежды во время стирки, нужно взять силиконовую губку и поместить ее в машинку вместе с вещами. Она поможет убрать волосы и шерсть животных с одежды. Этот метод пригодится владельцам домашних животных. К тому же, силиконовая губка не впитывает в себя чистящее средство и не портит одежду.

Также можно воспользоваться поролоновой губкой. Они недорогие и имеют неровную поверхность, из-за чего шерсть и волосы пристают к губке. Но перед использованием удалите жесткий слой с новой губки для мытья посуды, так как эта часть распадется и только испортит стирку. Далее просто положите губку или кусок поролона и постирайте вещи в машинке.

Салфетки-липучки для стирки

Один из самых простых способов — влажные салфетки. Две-три штуки нужно положить в барабан с грязными вещами и включить режим стирки. Салфетка возьмет на себя всю шерсть домашних любимцев. Важно, чтобы она была плотной и при растягивании не рвалась. Лучше выбирать салфетки без запаха.

Также есть специальные салфетки-“липучки”. Их стоимость – от 80 грн за несколько штук. Метод не самый дешевый, но действенный.

Шарики для стирки, собирающие шерсть

В продаже есть специальные шарики, которые цепляют не только злополучную шесть, но и нитки, волосы и даже катышки. Так что, выбирая такой метод, вы избавитесь сразу от четырех проблем.

Эффективность работы зависит от загрузки барабана и размера вещей. На 1 кг белья нужен приблизительно один шарик. На практике они не эффективны для постельного белья, не подходят для стирки пуховиков, одеял и подушек, так как шерсть с них удаляют лишь частично.

Ловушка для шерсти в стиральной машине

Многоразовая ловушка предназначена для сбора шерсти, ворса и волос во время стирки. Ее нужно уложить поверх белья, она подходит, как для портативных, так и обычных стиральных машин. Плюс такого метода — сетка легко очищается после использования, ее можно помещать вместе с порошком.

Стоит такая радость на Rozetka или Prom.ua от 120 грн за штуку.

Предварительная подготовка вещей перед стиркой

Чтобы легче было избавиться от шерсти на одежде, стоит перед стиркой выполнить сушку. Бросьте одежду, покрытую шерстью, в сушильную машину и включите режим “сушка без нагрева”. Задайте время 10 минут, а далее осмотрите вещи.

Если на одежде осталось много шерсти, прокрутите их в сушильной машине еще 5 минут. Затем очистите фильтр сушильной машины и отправьте одежду в стирку как обычно.

Как убрать шерсть с вещей без стирки

Способ мокрых рук — самый быстрый и незатратный метод. Просто намочите руки водой и пройдитесь по загрязненной поверхности. Но, к сожалению, этот способ не уберет полностью шерсть с одежды. Поэтому предлагаем еще несколько лайфхаков.

Ролик

Необходимо приобрести в магазине специальный липкий ролик, которым сможете собирать шерсть с одежды. Единственный минус данного метода в том, что липкая лента на ролике достаточно быстро заканчивается.

Губка

Подойдет обычная губка для мытья посуды, которую предварительно нужно смочить водой. Выбирайте либо мягкую, либо жесткую часть губки, ориентируясь на вид ткани.

Главное условие — губка должна быть новой и идеально чистой.

Бритва

Это довольно труднозатратный способ, который потребует больше времени и сил. Но так вы сможете убрать не только шерсть, но и катушки с одежды. Хотя учтите, что этот метод подходит не для всех видов ткани.