Чищення часнику – не найприємніше заняття. Нерідко на руках після цього залишається специфічний запах, липкість і лушпиння.
Факти ICTV розповідають, як швидко почистити часник без зайвих труднощів.
Як швидко почистити часник за допомогою банки
Швидко почистити часник можна за допомогою звичайної банки. Для цього потрібно:
- Помістити часник в банку і закрити кришкою.
- Взяти руками за дно і кришку банки й потрусити протягом декількох хвилин.
- Відкрити банку і вибрати часник.
Як швидко очистити часник за допомогою окропу
Не менш дієвим є очищення часнику за допомогою окропу. Проте цей спосіб може зменшити яскравість смаку.
Потрібно закипʼятити воду і залити нею зубчики часнику на кілька хвилин.
Як швидко очистити часник за допомогою ножа
Професійні кухарі прибирають лушпиня з часнику за допомогою ножа. Зубчик потрібно покласти на дошку і притиснути його широким боком леза. Як тільки почуєте тріск, можете забирати шкарлупки.
Як швидко очистити часник за допомогою мисок
Український шеф-кухар Євген Клопотенко також радить спробувати очистити часник за допомогою мисок. Такий спосіб найкраще підходить, якщо потрібно обробити багато зубчиків одразу.
- Покладіть в миску зубчики часнику і накрийте згори другою.
- Енергійно потрусіть миски.