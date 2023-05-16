Чищення часнику – не найприємніше заняття. Нерідко на руках після цього залишається специфічний запах, липкість і лушпиння.

Факти ICTV розповідають, як швидко почистити часник без зайвих труднощів.

Як швидко почистити часник за допомогою банки

Швидко почистити часник можна за допомогою звичайної банки. Для цього потрібно:

Помістити часник в банку і закрити кришкою. Взяти руками за дно і кришку банки й потрусити протягом декількох хвилин. Відкрити банку і вибрати часник.

Як швидко очистити часник за допомогою окропу

Не менш дієвим є очищення часнику за допомогою окропу. Проте цей спосіб може зменшити яскравість смаку.

Потрібно закипʼятити воду і залити нею зубчики часнику на кілька хвилин.

Як швидко очистити часник за допомогою ножа

Професійні кухарі прибирають лушпиня з часнику за допомогою ножа. Зубчик потрібно покласти на дошку і притиснути його широким боком леза. Як тільки почуєте тріск, можете забирати шкарлупки.

Як швидко очистити часник за допомогою мисок

Український шеф-кухар Євген Клопотенко також радить спробувати очистити часник за допомогою мисок. Такий спосіб найкраще підходить, якщо потрібно обробити багато зубчиків одразу.