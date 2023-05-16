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Руки останутся чистыми: четыре способа быстро почистить чеснок

16 мая 2023, 17:51
Асоян Карина редактор ленты
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Источник: Unsplash

Чистка чеснока – не самое приятное занятие. Нередко на руках после этого остается специфический запах, липкость и шелуха.

Факты ICTV рассказывают, как быстро почистить чеснок без лишних трудностей.

Как быстро почистить чеснок с помощью банки

Быстро почистить чеснок можно с помощью обычной банки. Для этого нужно:

  1. Поместить чеснок в банку и закрыть крышкой.
  2. Взять руками за дно и крышку банки и потрясти в течение нескольких минут.
  3. Открыть банку и выбрать чеснок.

Как быстро очистить чеснок с помощью кипятка

Не менее действенной является очистка чеснока с помощью кипятка. Однако этот способ может уменьшить яркость вкуса.

Для этого нужно вскипятить воду и залить ею зубчики чеснока на несколько минут.

Как быстро очистить чеснок с помощью ножа

Профессиональные повара убирают шелуху с чеснока с помощью ножа. Зубчик нужно положить на доску и придавить его широкой стороной лезвия. Как только услышите треск, можете убирать скорлупки.

Как быстро очистить чеснок с помощью мисок

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко также советует попробовать очистить чеснок с помощью мисок. Такой способ лучше всего подходит, если нужно обработать много зубчиков сразу.

  1. Положите в миску зубчики чеснока и накройте сверху второй миской.
  2. Энергично встряхните миски.
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