Чистка чеснока – не самое приятное занятие. Нередко на руках после этого остается специфический запах, липкость и шелуха.
Факты ICTV рассказывают, как быстро почистить чеснок без лишних трудностей.
Как быстро почистить чеснок с помощью банки
Быстро почистить чеснок можно с помощью обычной банки. Для этого нужно:
- Поместить чеснок в банку и закрыть крышкой.
- Взять руками за дно и крышку банки и потрясти в течение нескольких минут.
- Открыть банку и выбрать чеснок.
Как быстро очистить чеснок с помощью кипятка
Не менее действенной является очистка чеснока с помощью кипятка. Однако этот способ может уменьшить яркость вкуса.
Для этого нужно вскипятить воду и залить ею зубчики чеснока на несколько минут.
Как быстро очистить чеснок с помощью ножа
Профессиональные повара убирают шелуху с чеснока с помощью ножа. Зубчик нужно положить на доску и придавить его широкой стороной лезвия. Как только услышите треск, можете убирать скорлупки.
Как быстро очистить чеснок с помощью мисок
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко также советует попробовать очистить чеснок с помощью мисок. Такой способ лучше всего подходит, если нужно обработать много зубчиков сразу.
- Положите в миску зубчики чеснока и накройте сверху второй миской.
- Энергично встряхните миски.