Літо – це не лише сезон поїдання фруктів та овочів, а й період закруток й консервації на зиму. Одним із найкропіткіших процесів у цій справі є підготовка плодів до закрутки.

Найбільше часу забирає очищення черешень та вишень від кісточок. Як швидко та легко вийняти кісточки з черешень – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

За допомогою скріпки

Цей звичайний канцелярський предмет дійсно може допомогти швидко вийняти усі кісточки з черешень. Для цього вам знадобиться:

Розкрутити скріпку, аби вона стала довшою та вам було її зручніше тримати. Загнутим краєм встромити скріпку у вишню, прокрутити та швидко дістати кісточку.

До речі, замість скріпки можна використати шпильку.

Пляшка та деревʼяна паличка

Аби скористатися цим лайфхаком, вам необхідно взяти скляну пляшку з вузеньким горлечком та покласти ягоду так, щоб вона не падала всередину.

Тепер деревʼяною паличкою проштрикніть черешню та проштовхніть кісточку всередину пляшки.

Кісточки залишаються в пляшці, а ягоди – назовні.

За допомогою палиці

Для цього способу ви можете використовувати коктейльну соломинку, дерев’яну шпажку чи тонку циліндричну паличку. Головне, аби предмет був не набагато більший за розмір черешні.

Далі усе просто:

Встроміть паличку у черешню. Надавіть на паличку та виштовхніть її разом з кісточкою назовні.

Доволі легкий та швидкий спосіб!

За допомогою металевого конуса

Вам необхідно покласти черешню на конус та почати давити на ягоду.

В результаті м’якуш черешні залишається у вас в руках, а кісточка провалюється в отвір.