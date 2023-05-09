Літо – це не лише сезон поїдання фруктів та овочів, а й період закруток й консервації на зиму. Одним із найкропіткіших процесів у цій справі є підготовка плодів до закрутки.
Найбільше часу забирає очищення черешень та вишень від кісточок. Як швидко та легко вийняти кісточки з черешень – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
За допомогою скріпки
Цей звичайний канцелярський предмет дійсно може допомогти швидко вийняти усі кісточки з черешень. Для цього вам знадобиться:
- Розкрутити скріпку, аби вона стала довшою та вам було її зручніше тримати.
- Загнутим краєм встромити скріпку у вишню, прокрутити та швидко дістати кісточку.
До речі, замість скріпки можна використати шпильку.
Пляшка та деревʼяна паличка
Аби скористатися цим лайфхаком, вам необхідно взяти скляну пляшку з вузеньким горлечком та покласти ягоду так, щоб вона не падала всередину.
Тепер деревʼяною паличкою проштрикніть черешню та проштовхніть кісточку всередину пляшки.
Кісточки залишаються в пляшці, а ягоди – назовні.
За допомогою палиці
Для цього способу ви можете використовувати коктейльну соломинку, дерев’яну шпажку чи тонку циліндричну паличку. Головне, аби предмет був не набагато більший за розмір черешні.
Далі усе просто:
- Встроміть паличку у черешню.
- Надавіть на паличку та виштовхніть її разом з кісточкою назовні.
Доволі легкий та швидкий спосіб!
За допомогою металевого конуса
Вам необхідно покласти черешню на конус та почати давити на ягоду.
В результаті м’якуш черешні залишається у вас в руках, а кісточка провалюється в отвір.