Аби приємно пахнути кожна жінка користується парфумами. Комусь подобаються насичені аромати люксових брендів, комусь до вподоби туалетна чи парфумована вода, а хтось використовує ефірні олії чи муси для тіла.

Щоб зберегти оригінальний та насичений аромат парфумів, їх потрібно правильно зберігати. При якій температурі та у якому місці варто зберігати парфуми та чи можна ставити їх у холодильник – дізнавалися Факти ICTV.

Як зберігати парфуми

Парфуми, як і будь-який інший продукт, мають свої терміни придатності. Зазвичай, їх вказує виробник.

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Найчастіше парфуми втрачають свої властивості через неправильне зберігання. Аби улюблений аромат зберігав стійкість якнайдовше, користуйтесь певними правилами:

Уникайте сонячних променів – на флакончик з духами не повинно потрапляти світло. Воно запускає процес псування, тому парфуми швидко стануть непридатними для використання.

Особливо слід уникати потрапляння світла на прозору чи світлу пляшечку. Сонячні промені активізують хімічні процеси, через які молекули аромату змінюються і руйнуються.

Зберігайте парфуми у темному місці . Це може бути спеціальна коробка, шафка у комоді чи кейс.

. Це може бути спеціальна коробка, шафка у комоді чи кейс. Ідеальна температура для духів від +15°С до + 22°С .

. Парфуми не варто тримати у приміщенні з постійними перепадами температури. У ванній кімнаті, на підвіконні, біля батареї чи електроприладів зберігати категорично заборонено.

Надмірна вологість повітря теж зашкодить духам.

Парфуми люблять спокій, тому зберігати їх у сумочці чи машині теж не рекомендують. Для таких місць варто використовувати міні пляшечки, об’ємом 10-20 мл. Це ж правило стосується і подорожей – не беріть на відпочинок повний флакон, перелийте духи у меншу тару та насолоджуйтесь!

Аби улюблений аромат прослужив вам довго, обирайте парфуми з натуральним складом. Вони коштують дорожче, проте є більш насиченими та стійкими.

Чи варто зберігати парфуми у холодильнику

Популярний міф, що парфумерію варто зберігати у холодному місці, аби аромат не втрачав свою насиченість.

Парфумери ж категорично не рекомендують зберігати духи у холодильнику. Справа у тому, що низька температура призводить до зміни формули запаху. Так само як і сонячні промені, холод активізує процеси, що руйнують молекули аромату.

Крім того, продукти, що стоять поруч, можуть увібрати запах парфумів, і споживати їх вже буде небезпечно.