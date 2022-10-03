Найкращі парфуми для жінок: як правильно вибирати та підбірка

Щоб обрати ідеальні парфуми, недостатньо лише прийти в магазин і купити перші, які сподобались. Аромат повинен відповідати вашому стилю, настрою, підкреслювати особисті риси. Складно? Зовсім ні!

Прочитавши цю статтю, ви дізнаєтесь, як серед всього різноманіття ароматів вибрати найкращі парфуми для жінок, та ще й за вигідною ціною!

Що потрібно знати про жіночі парфуми

Щоб вибрати парфум, який даруватиме вам насолоду до останньої краплини, необхідно визначитись, аромат з якої ольфакторної групи вам подобається.

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Основні категорії парфумів – це деревні, східні, фруктові, квіткові, цитрусові, зелені, океанічні, пряні та альдегідні.

Наприклад, у квіткових ароматах часто використовуються екстракти троянди, гарденії, герані та інших квітів. Фруктові композиції зазвичай містять ноти різноманітних цитрусових, яблука, груші.

Популярними складниками східних парфумів є мускус, амбра, ваніль, а в пряних легко знайти зірчастий аніс чи корицю.

Якщо вам подобається запах того або іншого елемента, свіжість цитрусових або зелених парфумів, легкість океанічних або чуттєвість деревних, це може допомогти з вибором.

Різні парфуми мають різну концентрацію ароматичних елементів. Безпосередньо парфуми (parfum) є найконцентрованішими: вони містять 20-30% есенцій, залишаються відчутними протягом усього дня після навіть одного нанесення, і коштують найдорожче.

Далі йде парфумована вода (eau de parfum), туалетна вода (eau de toilette) та одеколон (eau de cologne). У кожного з них, відповідно, менша концентрація, стійкість і ціна.

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На що звертати увагу, обираючи жіночий парфум

Перед тим, як обирати аромат, з’ясуйте, який у вас тип шкіри. Цей фактор значною мірою впливає на поведінку парфумів.

На сухій шкірі парфуми нерідко тримаються слабше, тож є сенс звернути увагу на висококонцентровані аромати. Якщо ж ваша шкіра жирна, ймовірно, аромати розкриватимуться сильніше, тому нижча концентрація цілком вас задовольнить.

Обов’язково тестуйте парфуми правильно. Шкіра, окрім сухості/жирності, відрізняється й за багатьма іншими показниками, які можуть змінювати запах парфумів.

Нанесіть невелику кількість парфумів на зап’ястя і зачекайте декілька хвилин (можете навіть прогулятись в сусідній відділ чи магазин). Це допоможе вам відчути усю композицію, а не лише верхні ноти, які швидко зникають.

Запитайте себе, як ви почуватиметесь, носячи на собі той або інший аромат на роботі, на прогулянці, на вечірці тощо.

Звичайно, купуючи в інтернеті, ви не зможете випробувати парфум на собі. Втім, онлайн-шопінг дає інші переваги: ви можете придбати будь-який парфум в улюбленому магазині, або ж спробувати нову композицію за меншу ціну.

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Найкращі парфуми для жінок: добірка

Шукаєте поради щодо конкретного парфуму? Пропонуємо вам свою добірку витончених жіночих парфумів.

Бажаєте відчувати себе в будь-якому місці наче під час вихідних на природі? Обирайте квіткові парфуми! Ноти ірису, жасмину, троянди чи конвалії допоможуть підкреслити жіночність та елегантність і подарують легку свіжість.

Чудовий варіант для щоденного використання – Bright Crystal від Versace.

Якщо активність і динамічність – це про вас, спробуйте океанічні парфуми з нотами цитрусових або квітів.

Вас гарантовано підбадьорить і надихне ароматична океанічна композиція Hermès Eau des Merveilles Bleue з деревними та зеленими нотами. Романтичний, офісний або вечірній – цей аромат підійде для будь-якого образу!

Полюбляєте бути загадковою і чуттєвою? Тоді деревні парфуми для вас – теплі та затишні, з нотами пачулі, кедру, сандалового дерева.

Квітково-деревний аромат Givenchy Irresistible чарує не лише палітрою ароматичних елементів, а й своїм теплом, світлом і привабливістю. Підкресліть свій природний шарм!

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