Чтобы приятно пахнуть, каждая женщина пользуется духами. Кому-то нравятся насыщенные ароматы люксовых брендов, кому-то — туалетная или парфюмированная вода, а кто-то использует эфирные масла или муссы для тела.

Чтобы сохранить оригинальный и насыщенный аромат духов, их нужно правильно хранить. При какой температуре и в каком месте стоит хранить духи и можно ли ставить их в холодильник — узнавали Факты ICTV.

Как хранить духи

Духи, как и любой другой продукт, имеют свои сроки годности. Обычно, их указывает производитель.

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Однако, чаще всего, духи могут терять свои свойства из-за неправильного хранения. Чтобы любимый аромат сохранял стойкость как можно дольше, пользуйтесь определенными правилами:

Избегайте солнечных лучей — на флакончик с духами не должен попадать свет. Он запускает процесс порчи, поэтому парфюм быстро станет непригодным для использования.

Особенно следует избегать попадания света на прозрачную или светлую бутылочку. Солнечные лучи активизируют химические процессы, из-за которых молекулы аромата изменяются и разрушаются.

Храните духи в темном месте . Это может быть специальная коробка, шкафчик в комоде или кейс.

. Это может быть специальная коробка, шкафчик в комоде или кейс. Идеальная температура для духов от +15°С до +22°С.

для духов Духи не стоит держать в помещении с постоянными перепадами температуры. В ванной комнате, на подоконнике, возле батареи или электроприборов держать духи категорически запрещено.

Чрезмерная влажность воздуха тоже навредит духам.

воздуха тоже навредит духам. Духи любят покой, поэтому хранить их в сумочке или машине тоже не рекомендуют. Для таких мест стоит использовать мини-бутылочки, объемом 10-20 мл. Это же правило касается и путешествий — не берите на отдых полный флакон, перелейте духи в меньшую тару и наслаждайтесь!

Чтобы любимый аромат прослужил вам долго, выбирайте духи с натуральным составом. Они стоят дороже, однако более насыщенные и устойчивые.

Стоит ли хранить духи в холодильнике

Популярный миф, что парфюмерию стоит хранить в холодном месте, чтобы аромат не терял свою насыщенность.

Парфюмеры же категорически не рекомендуют хранить духи в холодильнике. Дело в том, что низкая температура приводит к изменению формулы запаха. Так же как и солнечные лучи, холод активизирует процессы, разрушающие молекулы аромата.

Кроме того, продукты, стоящие рядом, могут впитать запах духов, и потреблять их уже будет опасно.