Пряничні будиночки, чоловічки, сердечка – це найпопулярніші в західному світі різдвяні пригощання та прикраси. В Україну традиція випікати пряники на зимові свята тільки приходить. Якщо ви цього ще не робили, то ми вам розповімо, як їх приготувати за особливим королівським рецептом.

Це не просто гарна назва, а дійсно рецепт улюбленого імбирного печива королеви Єлизавети II. Як приготувати різдвяні пряники – далі в матеріалі.

Будинок із печива традиційно роблять у резиденції Британської королеви – Букінгемському палаці. Там віками випікають і дарують на Різдво пряничні фігурки. Саме Єлизавета II стала першою, хто робив пряникових чоловічків на кшталт своїх підданих і роздавала їм потім на бенкетах.

Рецептом улюблених медово-імбирних пряників нинішньої королеви поділився шеф-кухар монаршої родини. І саме ці королівські смаколики вперше спробує приготувати кондитерка Людмила.

Інгредієнти:

мука;

мед;

яйця;

тростинний цукор;

вершкове масло 82%;

спеції – імбир, кориця та сода.

Цукор потрібен саме тростинний – коричневий. Він утричі дорожчий за звичайний.

Спосіб приготування:

Змішуємо спеції та соду з борошном. Додаємо холодне вершкове масло, коричневий цукор, яйця й мед. Збиваємо у комбайні. Готове тісто кладемо в холодильник мінімум на пять годин, а краще на ніч. Витримане тісто розкачуємо, щоб було 0,5 сантиметрів завтовшки. І робимо фігурки. У розігріту до 160 градусів духовку відправляємо пряники на 5-7 хвилин – залежить від розміру.

Коли печиво охолоне, його можна прикрасити айсингом – глазур з яєчних білків, цукру і лимонного соку.

Кондитерка каже, що такі пряники – вдале солодке доповнення до новорічного подарунка і трендова нині прикраса на ялинку. Смакуватимуть ці солодощі ще півроку.