Пряничные домики, человечки, сердечки – это самые популярные в западном мире рождественские угощения и украшения. В Украину традиция выпекать пряники на зимние праздники только приходит. Если вы этого еще не делали, то мы вам расскажем, как их приготовить по особому королевскому рецепту.

Это не просто красивое название, а действительно рецепт любимого имбирного печенья королевы Елизаветы II. Как приготовить рождественские пряники – далее в материале.

Дом из печенья традиционно производят в резиденции Британской королевы — Букингемском дворце. Там веками выпекают и дарят на Рождество пряничные фигурки. Именно Елизавета II стала первой, кто делал пряничных человечков вроде своих подданных и раздавала им потом на банкетах.

Рецептом любимых медово-имбирных пряников нынешней королевы поделился шеф-повар монаршей семьи. И именно эти королевские вкусности впервые попробует приготовить кондитер Людмила.

Ингредиенты:

мука;

мед;

яйца;

тростниковый сахар;

сливочное масло 82%;

специи – имбирь, корица и сода.

Сахар нужен именно тростниковый – коричневый. Он в три раза дороже обычного.

Способ приготовления:

Смешиваем специи и соду с мукой. Добавляем холодное сливочное масло, коричневый сахар, яйца и мед. Взбиваем в комбайне. Готовое тесто кладем в холодильник минимум на пять часов, а лучше на ночь. Выдержанное тесто раскатываем, чтобы было 0,5 сантиметров толщиной. И делаем фигурки. В разогретую до 160 градусов духовку отправляем пряники на 5-7 минут – зависит от размера.

Когда печенье остынет, его можно украсить айсингом — глазурь из яичных белков, сахара и лимонного сока.

Кондитер говорит, что такие пряники – удачное сладкое дополнение к новогоднему подарку и трендовое ныне украшение на елку. Есть эти сладости можно еще полгода.