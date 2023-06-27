Сажа на бетоні найчастіше виникає від пожежі. Тоді стеля, стіни та предмети в приміщенні покриваються кіптявою та сажею. Чим відмити сажу з бетону – читайте у матеріалі.

Чим відмити сажу з бетону: підготовчі роботи

Насамперед для очищення сажі потрібно провести низку дій, які забезпечать вас від негативних факторів. Наприклад, одягнути респіратор, рукавички та захисні окуляри. Далі приберіть сміття та інші предмети, що заважають.

Після цього приміщення потрібно провітрити. Далі візьміть металевий шпатель і зіскрібайте сажу зверху вниз.

Все, що залишилося на стінах або на інших частинах приміщення потрібно прибрати сухим віником, додатково просушити кімнату і прибрати пил, що залишився, за допомогою пилососа.

Чим відмити сажу з бетону: народні засоби

Після підготовки потрібно використовувати ефективні засоби, які допоможуть видалити сажу швидко та легко. Наприклад, можна використовувати такі:

Засіб для миття посуду. Для приготування змішайте 40 мл засобу з 15 л води й нанесіть на вологий бетон. Оцет та лимонний сік. Змішайте 1 частину оцту з 1 частиною води, щоб отримати досить міцний розчин. Також можна використовувати лимонний сік та воду. Лимонний сік (500 мл) у такому разі змішують із 5 літрами води. Сода. Візьміть 100 г на 5 літрів води. Вилийте цей розчин на бетон і втирайте у поверхню. Він видалить бруд, сажу, плісняву та плями.

Що потрібно робити після чищення бетону

Після очищення бетону народними засобами необхідно витерти місце вологими рушниками. Після цього потрібно провітрити приміщення. Останні дії – просушити кімнату та занести все необхідне.