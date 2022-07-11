Лаванда – унікальна рослина, яка має у своїх суцвіттях безліч природних ефірних олій, корисних речовин, макро та мікроелементів.

Саме завдяки їм вона має приємний та впізнаваний аромат. Найчастіше суцвіття лаванди використовують для приготування ефірної олії, різноманітних ароматизаторів або ж використовують у кулінарії.

Засушенні лавандові квіти можуть надати приємний та неповторний аромат вашій оселі. Як правильно сушити лаванду в домашніх умовах – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Коли збирати лаванду

Для того, аби в процесі сушіння лаванда не обсипалась, а сухі квіти зберегли колір та аромат, необхідно збирати квіти у період їх цвітіння.

Період її цвітіння починається наприкінці червня, а закінчується у вересні-жовтні. Саме від періоду збирання лаванди залежить майбутнє призначення сухих квітів:

для використання у їжу або у косметичних та медичних цілях – до початку цвітіння;

для букетів – на початку цвітіння;

для ароматизації – коли квітка лаванди відцвітає на дві третини.

Як сушити лаванду

Сушити цю рослину можна кількома способами, усе залежить від ваших можливостей:

на відкритому повітрі;

на підвіконні;

в спеціальних пристроях для сушки.

Перед початком сушінні варто перебрати зібрану лаванду – викинути сміття, зайві бур’яни тощо. Не рекомендується мити чи мочити лаванду, адже вона буде довго сохнути і може почати гнити.

Перебрані лавандові квіти необхідно закрутити у невеличкі букети – по 10-15 стебел в одному. Після цього можна приступати до сушки.

Якщо мешкаєте у частому будинку, сушіть лаванду на відкритому повітрі – квіти збережуть більше ефірних олій:

букетики можна підвісити до мотузки вниз голівками – краще сушити у тіні;

розкласти лаванду на дерев’яній (або іншій) поверхні.

Аби зберегти не лише аромат, а й яскравий фіолетовий колір, сушити лаванду краще у тіні, наприклад, на горищі. Проте важливо, аби лавандові квіти мали доступ до повітря та вентиляції.

Якщо ви плануєте сушити рослину у квартирі, робіть це на балконі чи на підвіконні. Важливо, аби на лаванду не потрапляли прямі сонячні промені, тому переконайтесь, що сонце проходить на квіти через вікно.

У будь-якому випадку, лаванду потрібно кілька разів на день ворушити, перекладаючи суцвіття.

Сохнути лаванда буде близько двох тижнів, усе залежить від способу, який ви обрали. Іноді, процес сушіння може затягнутися й на місяць.