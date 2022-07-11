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Приятный и неповторимый аромат: как правильно сушить лаванду

11 июля 2022, 17:20
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Приятный и неповторимый аромат: как правильно сушить лаванду
Источник: Depositphotos

Лаванда — уникальное растение, которое имеет в своих соцветиях множество природных эфирных масел, полезных веществ, макро и микроэлементов.

Именно благодаря им она имеет приятный и узнаваемый аромат. Чаще всего соцветия лаванды используют для приготовления эфирного масла, разнообразных ароматизаторов или же используют в кулинарии.

Засушенные лавандовые цветы могут придать приятный и неповторимый аромат вашему жилищу. Как правильно сушить лаванду в домашних условиях — читайте в материале Фактов ICTV.

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Когда собирать лаванду

Для того, чтобы в процессе сушки лаванда не обсыпалась, а сухие цветы сохранили цвет и аромат, необходимо собирать цветки в период их цветения.

Период ее цветения начинается в конце июня, а заканчивается в сентябре-октябре. Именно от периода сборки лаванды зависит будущее назначение сухих цветов:

  • для использования в пищу или в косметических и медицинских целях — до начала цветения;
  • для букетов — в начале цветения;
  • для ароматизации — когда цветок лаванды отцветает на две трети.

Как сушить лаванду

Сушить это растение можно несколькими способами, все зависит от ваших возможностей:

  • на открытом воздухе;
  • на подоконнике;
  • в специальных устройствах для сушки.

Перед началом сушке стоит перебрать собранную лаванду — выбросить мусор, лишние сорняки и тому подобное. Не рекомендуется мыть или мочить лаванду, ведь она будет долго сохнуть и может начать гнить.

Перебранные лавандовые цветы необходимо закрутить в небольшие букеты — по 10-15 стеблей в одном. После этого можно приступать к сушке.

Если живете в частом доме, сушить лаванду на открытом воздухе — цветы сохранят больше эфирных масел:

  • букетики можно подвесить к веревке вниз головками — лучше сушить в тени;
  • разложить лаванду на деревянной (или другой) поверхности.

Чтобы сохранить не только аромат, но и яркий фиолетовый цвет, сушить лаванду лучше в тени, например, на чердаке. Однако важно, чтобы лавандовые цветы имели доступ к воздуху и вентиляции.

Если вы планируете сушить растение в квартире, делайте это на балконе или на подоконнике. Важно, чтобы на лаванду не попадали прямые солнечные лучи, поэтому убедитесь, что солнце проходит на цветы через окно.

В любом случае, лаванду нужно несколько раз в день ворошить, перекладывая соцветия.

Сохнуть лаванда будет около двух недель, все зависит от способа, который вы выбрали. Иногда, процесс сушки может затянуться и на месяц.

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