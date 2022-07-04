Кожен винороб має у своїй колекції кілька коронних рецептів вишневого вина. Тим паче, в приготуванні воно доволі невибагливе, тому його можуть зробити навіть винороби-початківці.

Як приготувати вишневе вино – дивіться у нашому матеріалі.

Рецепт домашнього вишневого вина

Вино з вишень відрізняється легким смаком та цікавими мигдалевими відтінками. Аби його приготувати вам знадобляться:

Зараз дивляться

спілі вишн і – 3 кг;

і – 3 кг; цукор – 1,5 кг;

– 1,5 кг; вода – 4 л.

Перше правило у виготовленні вишневого вина – плоди мити не потрібно. Їх варто перебрати, позбутися гнилих вишень та видалити усі кісточки. На цьому етапі важливо зберегти якнайбільше соку.

Тепер потрібно нагріти воду, проте не сильно, максимум до 25 градусів. До води додайте 500 г цукру.

Залийте м’якоть вишень цукровою сумішшю та закрийте ємність марлею. Поставте вишні у темне, тепле місце та залиште на чотири-п’ять днів. Суміш повинна забродити.

Десь через добу з’являться перші ознаки бродіння. Кожні 10 год варто перемішувати вишневу суміш. Коли активна фаза бродіння мине, потрібно процідити рідину через сито або марлю.

Отриманий сік перелийте у ємність для бродіння та додайте 500 гр цукру. На горловину ємності встановіть медичну рукавицю та залиште майбутнє вино у прохолодному місці.

Через п’ять днів додайте в сусло 250 гр цукру та ще через п’ять днів повторіть процедуру. Етап бродіння займе близько 25-60 днів.

Після того, як процес бродіння завершиться, вам потрібно злити з осаду молоде вино. Це можна робити через трубочку.

Прийшла черга до першої дегустації – спробуйте вино та за необхідністю додайте ще цукру або спирту (для міцності). Тепер перелийте вишневе вино у чисту тару та залиште у прохолодному місці.

Коли буде з’являтися осад, переливайте вино у чисту ємність через трубочку. Як тільки осад припинить з’являтися, можна переливати вино по пляшках.

Важливо надійно закоркувати пляшки. Зберігати вишневе вино варто не більше шести років.