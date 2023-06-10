Важко уявити собі більш невибагливу в догляді рослину, ніж хлорофітум. Будь-який новачок легко впорається з його розведенням. Існують різні види цієї рослини, які мають або чисто зелене листя, або ще й містять білу смужку посередині. Крім того, хлорофітум виступає фільтром, який очищує повітря у приміщенні, тож його можна ставити навіть у дитячій кімнаті. Він повністю безпечний для дітей та тварин, що є дуже важливим фактором.

Як доглядати за вазоном хлорофітуму, як пересадити та поливати – важливі поради за доглядом рослини Фактам ICTV розповіла експерт Ліліана Лавринець.

Як правильно доглядати за хлорофітум

Це один з небагатьох вазонів, який витримує будь-які умови. Хлорофітум чудово почувається на сонці та в тіні, у теплому та в прохолодному місці. Ця рослина легко переносить навіть сухе повітря. Єдина і необхідна умова: іноді обприскувати водою.

– Це один із небагатьох вазонів, який може рости в тіні. Наприклад, у мене він росте в темному кутку і прекрасно почувається, – каже знавець рослин.

Не забувайте про підживлення хлорофітуму за допомогою універсальних добрив. Для рябих видів використовуйте добрива для декоративно-листяних рослин. Для поливу чудово підійде вода з акваріуму, яка містить багато поживних мікроелементів для рослини. Загалом хлорофітум потребує помірного підживлення влітку та слабкого взимку.

До речі, цьому вазону підходить великий горщик.

– Є вазони, які люблять маленькі горщики, а от для хлорофітуму він, навпаки, має бути більшим, адже його коріння дуже швидко розвивається та розростається і заповнює цілий горщик. Цей вазон дуже живучий, його важко вбити. Для початківців він підійде на 100%, – каже Лавринець.

Період цвітіння хлорофітуму – з березня до вересня, хоча і в жовтні ще можуть з’явитися квітки. Якщо доросла рослина довгий час не цвіте, варто пересадити її в ширший вазон, можливо, корінню стало затісно.

Загалом пересадку хлорофітуму можна проводити з весни до осені.

Експерт продемонструвала на відео, як пересаджувала рослину, яка жила в одному горщику десять років. Через ігнорування пересадки, зазначає Лавринець, почали в’янути листочки.

Тож візьміть більшу ємність, засипте туди дренаж, а потім ґрунт і добре його подрібніть, адже хлорофітум не любить грудочок. Після цього посадіть вазон у землю. Далі його потрібно добре обприскати.

Але Лавринець попереджає, що насіння хлорофітуму може містити отруйні речовини, тож будьте обережні під час пересадки.

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Проте власники хлорофітуму можуть зіткнутися і з іншими проблемами, як-от сухі почорнілі кінчики листя. Це свідчить про сухість повітря або застій води. При занадто сильному підживленні можливе скручування листя.

Також ви можете побачити на хлорофітумі сухі залишки листків, корені на поверхні та пересихання ґрунту. У цьому разі потрібно зібрати сухе листя, досипати трошки землі, щоби покрити корені повністю. Також варто добре розправити ґрунт та розпушити його, щоб земля була без грудочок. Після цього гарно поливаємо вазон хлорофітуму і обприскуємо його.

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Як поливати хлорофітум

Хлорофітуму підходить помірний та рівномірний, залежно від температури повітря, полив. Раз на тиждень йому цілком вистачить. Також не забувайте тричі на тиждень обприскувати хлорофітум.

Однією з важливих умов поливу вазону є уникання застою води та пересихання ґрунту. Найкраще використовувати м’яку воду кімнатної температури, що не містить вапна.

Яка температура потрібна хлорофітуму

Експерт зазначає, що хлорофітум і тут не є вибагливим і може виживати за температури від +5 до 26 градусів.

– Про температурний режим можна багато говорити, але хлорофітум може прожити деякий час навіть при +5 градусів, це вже із мого особистого досвіду. А максимальна температура – це близько 26 градусів, – зазначає Лавринець.

Як розсадити хлорофітум

Розсаджувати хлорофітум дуже просто. Це робиться або бічними пагонами рослини або коренем. Але важлива умова – рослина не має у цей час цвісти.

– Розсаджувати його дуже просто. Бічними пагонами рослини. Так зазвичай роблю я. У час коли вазон не цвіте, беремо щепку вазона, тобто обрізаємо її і ставимо у воду. Через тиждень щепочка пустить корінці, – пояснює експерт.

Далі потрібно взяти горщик та знизу покласти дренаж, потім засипати універсальний ґрунт і вже після цього посадити щепочку. Добре присаджуємо та утрамбовуємо, щоб щепка трималася.

Не забувайте добре обприскати рослину після посадки, адже вона довгий час стояла у воді, а тепер потрапила у сухий ґрунт.

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Крім того, з хлорофітумом можна багато експериментувати та пересаджувати у різні ґрунти.

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До речі, раніше Факти ICTV розповідали, коли потрібно обрізати грошове дерево та як це зробити правильно.