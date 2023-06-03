Догляд за рослинами передбачає не лише полив чи пересаджування час від часу, а й обрізання пагонів вазону. Цього разу Факти ICTV разом з експерткою з рослин Ліліаною Лавринець розбиралися, як обрізати грошове дерево та коли це потрібно робити.

Коли обрізати грошове дерево

Все ж таки, коли найкраще обрізати товстянку, і загалом, чи треба це робити – такими питаннями часто задаються власники цієї рослини. Експерт зазначає, що основне обрізування грошового дерева виконується на початку вегетації. Цей період, коли грошове дерево швидко починає розмножуватися молодими пагонами, найчастіше припадає саме на весну. Обрізка ж грошового дерева робиться для того, аби вся енергія росту рослини йшла у потрібне русло – зміцнення стебла та кореня.

Потрібно вкоротити верхівку і бічні гілки рослини, а пагони, що ростуть вниз і всередину крони, повністю обрізати, як і буде прописано далі.

Обрізка потрібна ще й тоді, коли не надто товсте стебло грошового дерева не витримало ваги листя та почало гнутися, або навіть надломилося від важкості. Звісно, у такому разі необхідно скористатися методом обрізки.

– Розповім цілком реальну ситуацію, коли було не дуже товсте стебло та просто не витримало ваги листя. І навіть буває таке, що товстянка не просто гнеться, а ще й ламається від ваги. Припустімо таку ситуацію, що все ж таки стебло зламалося, що робити? Оновлюємо зріз на обох половинках дерева, нижню частину обробляємо засобами для дезінфекції, тобто корицею, активованим вугіллям або перекисом водню. А верхню ставимо у воду, й вона гарно укорениться, – каже фахівчиня з рослин.

До речі, обрізка грошового дерева проводиться не лише для гарного функціонування рослини, до неї також слід вдатися у випадку ураження рослини хворобами чи шкідниками. Аби врятувати товстянку, обробляємо її різними засобами проти тієї чи іншої хвороби та обрізаємо уражені ділянки таким чином, як буде описано нижче.

Також грошове дерево потребує обрізки, коли необхідно призупинити, або навпаки, простимулювати зростання.

А ще грошове дерево обрізають для омолодження рослини. Експертка зазначає, що кожна кімнатна квітка час від часу потребує проведення такої процедури.

– Обрізку виконують перед періодом спокою і кожної весни, – додає Лавринець.

Тобто укорочення гілок дерева на певну довжину, залежно від форми крони, слід проводити за необхідності, але тільки 1 раз на рік – ранньої весни.

Як обрізати грошове дерево

Коли настав період активного росту рослини і ви побачили, що вона почала йти вгору, розвиватися, беріть ножиці або ніж, важливо, аби вони були гострими, й починайте обрізування грошового дерева. Чому це повинні бути саме гострі знаряддя? Щоб вазон не рвати, а легенько обрізати.

Експертка наголошує, що обрізати грошове дерево потрібно рівним зрізом, без всіляких пагорбів. Після обрізки необхідно для дезінфекції обробити місце зрізу корицею, перетертим активованим вугіллям або перекисом водню.

Водночас фахівчиня з рослин радить не викидати обрізані частинки грошового дерева, а поставити у воду вкоренятися, можливо, вони також пустять пагони.

Якщо ж грошове дерево довелось обрізати не за планом, а після того, як стебло зламалося або надто похилилося під вагою листя, то варто не забувати про догляд у цей період.

– Не забувайте про догляд, він дуже важливий у цій ситуації. Зріз на рослині час від часу потрібно обробляти дезінфікувальними засобами, а воду, де стоять обрізані частини грошового дерева, змінювати раз на тиждень. Також не забуваймо обприскувати листки рослини та протирати їх. Щоб все було добре, вазон має стояти у правильному місці, а саме – на підвіконні сонячного боку квартири. Памʼятайте, для будь-якого вазона найголовніше – це догляд, – говорить Лавринець.

Чи можна повністю обрізати грошове дерево

Експертка з рослин зауважує, що так, повністю обрізати товстянку можна.

– Це те ж саме, коли воно ламається, наприклад. Проводити процедуру обрізки грошового дерева слід за тією ж схемою, не треба цього лякатися, рослина відновиться і піде у ріст з новою та більшою силою, – каже Лавринець.

Проте варто вибрати оптимальний час для проведення процедури та дотримуватися всіх правил обрізки.