Трудно представить себе более неприхотливое в уходе растение, чем хлорофитум. Любой новичок легко справится с его разведением. Существуют разные виды этого растения, которые имеют либо чисто зеленые листья, либо еще и содержат белую полоску посередине. Кроме того, хлорофитум выступает фильтром, который очищает воздух в помещении, поэтому его можно ставить даже в детской комнате. Он полностью безопасен для детей и животных, что является очень важным фактором.

Как ухаживать за вазоном хлорофитума, как пересадить и поливать – важные советы по уходу за растением Фактам ICTV дала эксперт Лилиана Лавринец.

Как правильно ухаживать за хлорофитумом

Это один из немногих вазонов, способных выдержать практически любые условия. Хлорофитум прекрасно чувствует себя как на солнце, так и в тени, как в теплом, так и прохладном месте. Это растение легко переносит даже сухой воздух. Единственное и необходимое условие: иногда опрыскивать его водой.

— Это один из немногих вазонов, который может расти в тени. Например, у меня он растет в темном углу и прекрасно себя чувствует, — говорит знаток растений.

Не забывайте о подкормке хлорофитума с помощью универсальных удобрений. Для пестрых видов используйте удобрения для декоративно-лиственных растений. Для полива прекрасно подойдет вода из аквариума, которая содержит много питательных микроэлементов для растения. В целом хлорофитум нуждается в умеренной подкормке летом и слабой зимой.

Кстати, этому растению хорошо подходит большой горшок.

— Есть вазоны, которые любят маленькие горшки, а вот для хлорофитума он, наоборот, должен быть больше, ведь его корни очень быстро развиваются и разрастаются, заполняя целый горшок. Этот вазон очень живучий, его трудно убить. Для начинающих он подойдет на 100%, — говорит Лавринец.

Период цветения хлорофитума – с марта по сентябрь, хотя и в октябре могут появиться цветки. В случае если взрослое растение долгое время не цветет, следует пересадить его в более широкий вазон, возможно, его корням стало тесно.

В общем, пересадку хлорофитума нужно проводить с весны до осени.

Эксперт продемонстрировала на видео, как пересаживала растение, жившее в одном горшке десять лет. Из-за этого, отмечает Лавринец, начали вянуть листики.

Возьмите большую емкость, засыпьте туда дренаж, а затем почву и хорошо ее измельчите, поскольку хлорофитум не любит комочков. После этого посадите вазон в землю. Далее его нужно хорошо опрыскать.

Но Лавринец предупреждает, что семена хлорофитума могут содержать ядовитые вещества, поэтому будьте осторожны во время пересадки.

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Однако владельцы хлорофитума могут столкнуться и с другими проблемами, например, сухими почерневшими кончиками листьев. Это свидетельствует о сухости воздуха или застое воды. При чрезмерной подкормке возможно скручивание листьев.

Также можно увидеть на хлорофитуме сухие остатки листьев, корни на поверхности и пересыхание почвы. В этом случае нужно собрать сухие листья, досыпать немного земли, чтобы покрыть корни полностью. Также следует хорошо расправить почву и разрыхлить ее, чтобы земля была без комочков. После этого хорошо поливаем вазон хлорофитума и опрыскиваем его.

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Как поливать хлорофитум

Хлорофитуму подходит умеренный и равномерный, в зависимости от температуры воздуха, полив. Раз в неделю ему будет вполне достаточно. Также не забывайте три раза в неделю опрыскивать хлорофитум.

Одним из важных условий полива вазона является избегание застоя воды и пересыхания почвы. Лучше всего использовать мягкую, не содержащую извести воду комнатной температуры.

Какая температура нужна для хлорофитума

Эксперт отмечает, что хлорофитум и здесь не требователен и может выживать при температуре от +5 до 26 градусов.

– О температурном режиме можно много говорить, но хлорофитум может прожить некоторое время даже при +5 градусах. Это уже из моего личного опыта. А максимальная температура – это около 26 градусов, – отмечает Лавринец.

Как рассадить хлорофитум

Рассаживать хлорофитум очень просто. Это делается либо боковыми побегами растения либо корнем. Но важное условие – растение не должно в это время цвести.

– Рассаживать его очень просто. Боковыми побегами растения. Так, как правило, делаю я. В то время когда вазон не цветет, берем щепку, то есть обрезаем ее и ставим в воду. Через неделю щепочка укоренится, — объясняет эксперт.

Далее нужно взять горшок, снизу положить дренаж, затем засыпать универсальную почву, и уже после этого посадить щепочку. Хорошо присаживаем и утрамбовываем, чтобы растение держалось.

Не забывайте хорошо опрыскать растение после этого, ведь оно долгое время стояло в воде, а теперь попало в сухую почву.

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Кроме того, с хлорофитумом можно много экспериментировать и пересаживать его в разные почвы.

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К слову, ранее Факты ICTV рассказывали, когда нужно обрезать денежное дерево и как это сделать правильно.