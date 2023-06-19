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Протерти спиртом – недостатньо. Як стерилізувати інструменти для манікюру

19 Червня 2023, 11:53
Анна Голішевська редакторка стрічки
Манікюр
Джерело: Unsplash

Інструменти для манікюру недостатньо скроплювати дезинфікуючими розчинами, аби вони були безпечними для здоров’я. Щоб гарантувати клієнтам безпеку, необхідно проводити стерилізацію всього робочого інвентарю. Як стерилізувати інструменти для манікюру і що для цього потрібно – читайте в матеріалі.

Як стерилізувати інструменти для манікюру: основні етапи

Майстер манікюру Валентина Пролетарська  стверджує, що безпечним інструмент буде тільки тоді, коли пройде три обов’язкових етапи очищення:

  1. Дезінфекція. Для цього інструменти необхідно замочити у дезрозчині й витримати  певну кількість часу, яка залежить від концентрації розчину. На цьому етапі знищуються бактерії, віруси, грибки й інші мікроорганізми з поверхні інструментів.
  2. Передстерилізаційне очищення. Потрібно промити інструменти зі щіткою під проточною водою протягом 5 хвилин. Після цього інструмент повинен висохнути на повітрі  протягом 7 годин, або в сухожарі на режимі 80 градусів (30 хвилин).
  3. Стерилізація. Майстри поміщають інструменти у крафт-пакети, а після цього у сухожар на 60 хв при температурі 180 градусів. На цьому етапі видаляється уся залишкова мікрофлора після попередніх етапів обробки.

Важливо, що на кожному крафт-пакеті є індикатор, колір якого змінюється після проходження етапу стерилізації.

Що потрібно для стерилізації інструментів

В салонах майстри застосовують такі прилади:

  • автоклави;
  • кварцові стерилізатори;
  • сухожарові шафи.

Крім цього популярними варіантами оснащення для забезпечення стерильності інструментів для манікюру є ультрафіолетові й ультразвукові прилади, стерилізатори, які працюють на основі хімічних засобів.

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