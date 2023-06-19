Инструменты для маникюра недостаточно сбрызгивать дезинфицирующими растворами, чтобы они были безопасными для здоровья. Чтобы обеспечить безопасность клиентов, необходимо проводить стерилизацию всего рабочего инвентаря. Как стерилизовать инструменты для маникюра и что для этого нужно – читайте в материале.

Как стерилизовать инструменты для маникюра: основные этапы

Мастер маникюра Валентина Пролетарская утверждает, что безопасным инструмент будет только тогда, когда пройдет три обязательных этапа очистки:

Дезинфекция. Для этого инструменты необходимо замочить в дезрастворе и выдержать некоторое количество времени, которое зависит от концентрации раствора. На этом шаге уничтожаются бактерии, вирусы, грибки и другие микроорганизмы с поверхности инструментов. Предстерилизационная очистка. Нужно промыть инструменты со щеткой под проточной водой в течение 5 минут. После этого инструмент должен высохнуть на воздухе в течение 7 часов или в сухожаре на режиме 80 градусов (30 минут). Стерилизация. Мастера помещают инструменты в крафт-пакеты, а затем в сухожар на 60 минут при температуре 180 градусов. На этом этапе удаляется вся остаточная микрофлора после предварительных этапов обработки.

Важно, что на каждом крафт-пакете имеется индикатор, цвет которого изменяется после прохождения этапа стерилизации.

Что нужно для стерилизации инструментов

В салонах мастера применяют следующие приборы:

автоклавы;

кварцевые стерилизаторы;

сухожаровые шкафы.

Кроме этого популярными вариантами оснастки для обеспечения стерильности инструментов для маникюра являются ультрафиолетовые и ультразвуковые приборы, стерилизаторы, работающие на основе химических средств.