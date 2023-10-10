Листопад принесе із собою холоди – охочим щось посіяти на городі доведеться адаптуватися під зміну сезону. Саме час задуматися над тим, що можна садити в листопаді 2023 року, коли настануть морози.

Посівний календар на листопад 2023

Сприятливими днями для посадки овочів та іншої рослинності в листопаді 2023 року будуть 2, 7, 14-18, 21-23, 25-28, 30 число. Як можна помітити, буде більш ніж достатньо днів, які допоможуть рослинам набратися сил і дати гарний урожай.

У листопаді на городі можна посадити:

Цибуля, часник і картопля мають добре прийнятись у 2, 4, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30 числах.

Редис і редьку найкраще садити у 2, 4, 7, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30 числах листопада.

Моркву і буряк у листопаді найкраще садити у 2, 4, 7, 14, 17, 18, 25, 26, 27, 30 числах.

Кріп, петрушка – зелень має вирости, якщо садити у 2, 4, 21, 22, 23, 30 числах.

Багато городників знають, що листопад – це ключовий період для роботи на городі або в саду. У цей час уже час закінчувати останні процедури, які допоможуть рослинам пережити холодну зиму і знову дати цвітіння навесні.

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Так, у листопаді пора вкривати останній виноград, білити дерева. Що стосується городу – це час посіву морозостійких культур. Щоправда, сіяти потрібно трохи більше насіння, ніж це робиться навесні – на випадок загибелі рослин. У хід йде морква, буряк, редиска, петрушка, щавель і листові салати. Грядки також потрібно обов’язково замульчувати – так волога збережеться в землі набагато довше.