Ноябрь принесет с собой холода — желающим что-то посеять на огороде придется адаптироваться под смену сезона. Самое время задуматься над тем, что можно сажать в ноябре 2023 года, когда наступят морозы.

Посевной календарь на ноябрь 2023

Благоприятными днями для посадки овощей и другой растительность в ноябре 2023 года будут 2, 7, 14-18, 21-23, 25-28, 30 число. Как можно заметить, будет предостаточно дней, которые помогут растениям набраться сил и дать хороший урожай.

В ноябре на огороде можно посадить:

Лук, чеснок, и картофель должны хорошо приняться в 2, 4, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30 числах.

Редис и редьку лучше всего садить в 2, 4, 7, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30 ноября.

Морковь и свеклу в ноябре лучше садить в 2, 4, 7, 14, 17, 18, 25, 26, 27, 30 числах.

Укроп, петрушка — зелень должна вырасти, если садить в 2, 4, 21, 22, 23, 30 числах.

Многие огородники знают, что ноябрь — это ключевой период для работы на огороде или в саду. В это время уже пора заканчивать последние процедуры, которые помогут растениям пережить холодную зиму и снова дать цветение весной.

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Так, в ноябре пора укрывать последний виноград, белить деревья. Что касается огорода — это время посева морозостойких культур. Правда, сеять нужно чуть больше семян, чем это делается весной — на случай гибели растений. В ход идет морковь, свекла, редис, петрушка, щавель и листовые салаты. Грядки также нужно обязательно замульчировать — так влага сохранится в земле гораздо дольше.