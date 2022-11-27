Через відключення світла у всій країні в багатьох людей псуються продукти. Якщо у вас доволі великий обсяг овочів, м’яса та фруктів, необхідно продумати, як правильно зберігати їжу без холодильника.

Правила зберігання продуктів на балконі — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як зберігати продукти на балконі замість холодильника

Спеціальний ящик для продуктів може стати справжнім спасінням у тих випадках, коли температура падає нижче 0 °C. Його можна зробити у домашніх умовах.

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Для цього візьміть дерев’яні дошки, мішки, цвяхи і молоток, і сконструюйте ящик.

Аби відслідковувати точну температуру, обов’язково встановіть термометр на балконі.

Як складати продукти на балконі: ідеї

Якщо потрібно зберегти смакові якості м’яса та овочів, користуйтеся:

термошафою;

термопакетом;

пластиковим ящиком;

дерев’яним ящиком з тирсою;

саморобним ящиком;

старим холодильником.

Які продукти можна зберігати на балконі

Картоплю. Це — звичайна справа для багатьох людей. Для того, аби картопля не зіпсувалася, покладіть її у ящик з дерева. Також важливо накрити овочі мішком або пінопластом. Зберігають картоплю при +2° C.

Капусту. Для цього зніміть з неї верхнє листя та покладіть качани в утеплену шафу. Зверху покладіть на капусту листки газети або будь-який інший папір. Можна також загорнути качани у харчову плівку. Зберігати капусту при мінусовій температурі на балконі не можна.

Квашену капусту. Для того, аби зберегти всю користь, тримайте її у діжці, накривши ганчіркою, змоченою попередньо у спирті. Капусту у квашеному вигляді теж необхідно зберігати при плюсовій температурі.

Яблука. Ці фрукти не бояться холоду, тому добре переживають навіть найстійкіші морози. Для цього покладіть яблука у дерев’яний ящик і накрийте харчовою плівкою.

Цибулю. Аби вона довго зберігалася, можете її покласти у панчохи та підвісити на балконі. Витримає холод до – 7 °C.

Моркву. Її перед тим як виносити на балкон, не треба мити і чистити. Зберігати можна при температурі до – 1° C у ящиках з піском.

Консервацію. Однак при мінусовій температурі зберігати банки з тушеним м’ясом, овочами або варенням не варто, адже банки можуть лопнути.

М’ясо. Перед зберіганням на балконі мити м’ясо не можна. Зберігайте його у пластиковій тарі або каструлі, яка щільно закривається. Воно може протриматися тиждень за температури до +4°C.

Як зберегти товарне сусідство продуктів на балконі

Правильне товарне сусідство на балконі — теж важливий фактор того, що продукти справді збережуть свою користь і смакові властивості.

Зберігати овочі потрібно в ящиках на відстані в 5-10 см одне від одного.

Цибулю важливо тримати подалі від інших продуктів, адже вона виділяє специфічний запах і сік, через що інші овочі і фрукти можуть зіпсуватися.

Ящики необхідно час від часу переглядати та викидати звідти продукти, які зацвіли або зіпсувалися.