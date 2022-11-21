Багато українців під час відключення світла шукають спосіб зберігання продуктів без холодильника. Використання балкону при цьому — найбільш доступний і дешевий спосіб продовжити термін придатності овочів, фруктів та м’яса.
Однак потрібно не допускати різких перепадів температур і захистити продукти від впливу сонячних променів.
За яких температур на вулиці можна зберігати продукти на балконі — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Для того, щоб правильно зберігати продукти на балконі, потрібно дотримуватися всіх умов та правил, щоби зберегти всі смакові якості й корисні властивості їжі.
Щоб вирішити, чи можна зберігати овочі та фрукти взимку на балконі, розташуйте в тому місці градусник і стежте за температурою.
Умови зберігання овочів і фруктів: допустима температура
- для того, щоб зберегти картоплю, її потрібно тримати на балконі з температурою від 2 до 3°C;
- морква, буряк і ріпа зберігаються за температури від 0 до 2°C;
- часник можна зберігати від -1 до 3°C;
- цибуля зберігає свої корисні властивості при 0 – 1°C;
- капусту можна зберігати від -1 до 2°C;
- груші зберігають за температури від -1 до 5°C;
- яблука та інші фрукти потрібно зберігати на балконі з дотриманням температури від 1 до 2°C.
Чи можна зберігати м’ясо на балконі взимку і як це правильно зробити
Перед тим, як зберігати м’ясо на балконі, потрібно ретельно підготуватися:
- не мийте його водою. Якщо м’ясо перед тим, як винести на балкон, ви подрібнили на шматки, мити водою їх не можна. Сік, який виділяється при митті, спровокує розвиток бактерій;
- якщо ви хочете очистити м’ясо, просто проведіть по ньому гострим ножем;
- підготуйте тару з кришкою, яка щільно закривається;
- якщо ставите ємність із заготовками в комору або шафу на балконі, прочиніть її дверцята. Так ви забезпечите циркуляцію холодного повітря і не допустите сильного підвищення або зниження температури.
Терміни зберігання м’яса без холодильника на балконі
- якщо зберігаєте у спеціальній тарі (кастрюлі), то від 7 до 10 днів за температури до +4°C;
- якщо температура коливається від +5 до +7°C — не більше 3 діб;
- в маринаді за температури до +7°C — до 3 діб.
- важливо пам’ятати, що чим нижче температура повітря на балконі, тим довше м’ясо не зіпсується.