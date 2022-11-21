Багато українців під час відключення світла шукають спосіб зберігання продуктів без холодильника. Використання балкону при цьому — найбільш доступний і дешевий спосіб продовжити термін придатності овочів, фруктів та м’яса.

Однак потрібно не допускати різких перепадів температур і захистити продукти від впливу сонячних променів.

За яких температур на вулиці можна зберігати продукти на балконі — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Для того, щоб правильно зберігати продукти на балконі, потрібно дотримуватися всіх умов та правил, щоби зберегти всі смакові якості й корисні властивості їжі.

Щоб вирішити, чи можна зберігати овочі та фрукти взимку на балконі, розташуйте в тому місці градусник і стежте за температурою.

Умови зберігання овочів і фруктів: допустима температура

для того, щоб зберегти картоплю, її потрібно тримати на балконі з температурою від 2 до 3°C;

морква, буряк і ріпа зберігаються за температури від 0 до 2°C;

часник можна зберігати від -1 до 3°C;

цибуля зберігає свої корисні властивості при 0 – 1°C;

капусту можна зберігати від -1 до 2°C;

груші зберігають за температури від -1 до 5°C;

яблука та інші фрукти потрібно зберігати на балконі з дотриманням температури від 1 до 2°C.

Чи можна зберігати м’ясо на балконі взимку і як це правильно зробити

Перед тим, як зберігати м’ясо на балконі, потрібно ретельно підготуватися:

не мийте його водою. Якщо м’ясо перед тим, як винести на балкон, ви подрібнили на шматки, мити водою їх не можна. Сік, який виділяється при митті, спровокує розвиток бактерій;

якщо ви хочете очистити м’ясо, просто проведіть по ньому гострим ножем;

підготуйте тару з кришкою, яка щільно закривається;

якщо ставите ємність із заготовками в комору або шафу на балконі, прочиніть її дверцята. Так ви забезпечите циркуляцію холодного повітря і не допустите сильного підвищення або зниження температури.

Терміни зберігання м’яса без холодильника на балконі