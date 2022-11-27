Из-за отключений света по всей стране у многих людей портятся продукты. Если у вас достаточно большой объем овощей, мяса и фруктов, необходимо продумать, как правильно хранить пищу без холодильника.

Правила хранения продуктов на балконе — читайте в материале Фактов ICTV.

Как хранить продукты на балконе вместо холодильника

Специальный ящик для продуктов может оказаться настоящим спасением в тех случаях, когда температура падает ниже 0 °C. Его можно сделать в домашних условиях.

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Для этого возьмите деревянные доски, мешки, гвозди и молоток и сконструируйте ящик.

Чтобы отслеживать точную температуру, обязательно установите термометр на балконе.

Как складывать продукты на балконе: идеи

Если нужно сохранить вкусовые качества мяса и овощей, используйте:

термошкаф;

термопакет;

пластиковый ящик;

деревянный ящик с опилками;

самодельный ящик;

старый холодильник.

Какие продукты можно хранить на балконе

Картофель. Это — обычное дело для многих людей. Для того чтобы картофель не испортился, положите его в деревянный ящик. Также важно накрыть овощи мешком или пенопластом. Хранят картофель при +2°C.

Капусту. Для этого снимите с нее верхние листья и положите кочаны в утепленный шкаф. Сверху положите на капусту листки газеты или любую другую бумагу. Можно также завернуть кочаны в пищевую пленку. Хранить капусту при минусовой температуре на балконе нельзя.

Квашеную капусту. Чтобы сохранить всю пользу, держите ее в бочонке, накрыв тряпкой, смоченной предварительно в спирте. Капусту в квашеном виде тоже нужно хранить при плюсовой температуре.

Яблоки. Эти фрукты не боятся холода, поэтому хорошо переживают даже самые стойкие морозы. Для этого уложите яблоки в деревянный ящик и накройте пищевой пленкой.

Лук. Чтобы он долго хранился, можете его положить в чулки и подвесить на балконе. Выдерживает холод до – 7°C.

Морковь. Ее перед тем как выносить на балкон, нельзя мыть и чистить. Хранить можно при температуре до –1°C в ящиках с песком.

Консервацию. Однако при минусовой температуре хранить банки с тушеным мясом, овощами или вареньем нельзя, ведь они могут лопнуть.

Мясо. Перед хранением мяса на балконе мыть его нельзя. Храните в плотно закрывающейся пластиковой таре или кастрюле. Оно может продержаться неделю при температуре до +4°C.

Как сохранить товарное соседство продуктов на балконе

Правильное товарное соседство на балконе — тоже важный фактор того, что продукты действительно сохранят свою пользу и вкусовые свойства.

Хранить овощи нужно в ящиках на расстоянии 5-10 см друг от друга.

Лук важно держать подальше от других продуктов, ведь он выделяет специфический запах и сок, из-за чего другие овощи и фрукты могут испортиться.

Ящики следует время от времени просматривать и выбрасывать оттуда зацветшие или испортившиеся продукты.