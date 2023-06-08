Пліснява у ванній кімнаті – доволі поширена проблема. Вона не тільки псує вигляд приміщення, а й негативно впливає на здоров’я мешканців.

Одним з ефективних та природних засобів боротьби з пліснявою вважається сода. Вона вбиває грибки та нейтралізує неприємні запахи.

Як прибрати плісняву у ванній кімнаті за допомогою соди – читайте в нашому матеріалі.

Позбуваємось плісняви у ванній кімнаті – покрокова інструкція

Крок 1: Підготовка

Переконайтеся, що ванна кімната добре провітрюється: увімкніть витяжку або відчиніть двері для забезпечення циркуляції повітря.

Щоб мати доступ до всіх поверхонь, які потребують очищення, витягніть зайві речі з ванної (миски, кошик для білизни, засоби гігієни, пральну машину тощо).

За допомогою звичайного мийного засобу та ганчірки ретельно очистіть всі уражені поверхні ванної кімнати (стіни, підлогу та плитку). Залишки засобу протріть вологою губкою або серветкою.

Крок 2: Приготуйте розчин соди

Вам знадобиться:

сода;

тепла вода.

Розчиніть чайну ложку соди на склянку води. Якщо потрібно обробити велику поверхню – візьміть більше соди та води (на кожні 150 мл – 1 ч. ложка соди).

У вас має вийти густа біла пасти. Зверніть увагу, що сода вступає в реакцію з кислими речовинами, тому варто використовувати лише теплу воду.

Крок 3: Нанесення

За допомогою губки або пензля нанесіть содову пасту на всі забруднені поверхні у ванній кімнаті, особливу увагу приділяйте місцям, де зазвичай з’являється пліснява, наприклад, у самій ванній, на стінах, в кутках чи стелі.

Ретельно розподіліть пасту, втираючи в уражені місця, та переконайтеся, що пліснява покрита товстим шаром соди.

Не забувайте про особистий захист! Під час нанесення пасти одягніть захисні рукавички та маску.

Крок 4: Очікування

Залиште пасту з соди у ванній на кілька годин (2-4 год), щоб сода змогла проникнути в плісняву та знищити її.

Крок 5: Змиваємо залишки

За допомогою губки чи щітки видаліть залишки соди з ванної, стін, підлоги та стелі. Промийте поверхні водою. Для додаткового очищення і нейтралізації запахів, можна обробити ванну кімнату розчином оцту та води.

Якщо після першого очищення пліснява не зникла повністю, повторіть процедуру через кілька днів.

Насправді використання соди для боротьби з пліснявою – безпечний та ефективний спосіб. Але пам’ятайте, щоб пліснява більше не турбувала вашу ванну кімнату, важливо контролювати рівень вологості та забезпечити достатню вентиляцію приміщення.