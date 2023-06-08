Плесень в ванной комнате — довольно распространенная проблема. Она не только портит вид помещения, но и негативно влияет на здоровье жильцов.

Одним из эффективных и природных средств борьбы с плесенью считается сода. Она убивает грибки и нейтрализует неприятные запахи.

Как убрать плесень в ванной комнате с помощью соды — читайте в нашем материале.

Избавляемся от плесени в ванной комнате — пошаговая инструкция

Шаг 1: Подготовка

Убедитесь, что ванная комната хорошо проветривается: включите вытяжку или откройте дверь для обеспечения циркуляции воздуха.

Чтобы иметь доступ ко всем поверхностям, требующим очистки, вытащите лишние предметы из ванной (миски, корзину для белья, средства гигиены, стиральную машину и т. д.).

С помощью обычного моющего средства и тряпки тщательно очистите все пораженные поверхности ванной комнаты (стены, пол и плитку). Остатки средства протрите влажной губкой или салфеткой.

Шаг 2: Приготовьте раствор пищевой соды

Вам понадобится:

сода;

теплая вода.

Растворите чайную ложку пищевой соды в стакане воды. Если нужно обработать большую поверхность — возьмите больше соды и воды (на каждые 150 мл — 1 ч. ложка соды).

У вас должна получиться густая белая пасты. Обратите внимание, что сода вступает в реакцию с кислыми веществами, поэтому стоит использовать только теплую воду.

Шаг 3: Нанесение

С помощью губки или кисти нанесите содовую пасту на все загрязненные поверхности в ванной комнате, особое внимание уделяйте местам, где обычно появляется плесень, например, в самой ванной, на стенах, в углах или потолке.

Тщательно распределите пасту, втирая в пораженные места, и убедитесь, что плесень покрыта толстым слоем соды.

Не забывайте о личной защите! При нанесении пасты наденьте защитные перчатки и маску.

Шаг 4: Ожидание

Оставьте пасту из пищевой соды в ванной на несколько часов (2-4 часа), чтобы сода могла проникнуть в плесень и разрушить ее.

Шаг 5: Смываем остатки

Используйте губку или щетку, чтобы удалить остатки пищевой соды с ванной, стен, пола и потолка. Промойте поверхности водой. Для дополнительной очистки и нейтрализации запахов, можно обработать ванную комнату раствором уксуса и воды.

Если после первой очистки плесень не исчезла полностью, повторите процедуру через несколько дней.

Использование пищевой соды для борьбы с плесенью — безопасный и эффективный способ. Но помните, чтобы плесень больше не беспокоила вашу ванную комнату, важно контролировать уровень влажности и обеспечивать достаточную вентиляцию помещения.