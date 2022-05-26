На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну запеклі бої йдуть не лише на лінії фронту, а й в інформаційному просторі. Щоб протистояти супротивникові в мережі, необхідно мати надійний захист – з цим чудово допомагає VPN. З його допомогою можна також обійти фільтрацію трафіку, що включає на тимчасово окупованих територіях Росія.

Що таке VPN і як цим користуватися – читайте далі у матеріалі.

VPN (Virtual Private Network) – це віртуальна приватна мережа, за допомогою якої можна зашифрувати трафік передачі даних, а також змінити IP-адресу. Сама IP-адреса надається залежно від локації, і її зміна дозволить приховати своє місцеперебування від інтернет-провайдера.

Зараз дивляться

Нова IP-адреса пристрою дозволить перебувати в межах України, але числовий ідентифікатор покаже, що людина перебуває в Лондоні чи іншій точці планети.

VPN також допомагає користуватися ресурсами, які недоступні на території однієї з країн. Наприклад, якщо на окупованих територіях почнуть запроваджувати інтернет, провайдери ворога заборонять користуватись українськими сайтами. Сервіс VPN дозволить обійти цю заборону, приховавши розташування пристрою.

У Держспецзв’язку радять користуватися VPN у таких випадках: