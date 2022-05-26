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Позбавить від стеження і приховає місце розташування: що таке VPN і як ним користуватися

26 Травня 2022, 18:21
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
VPN
Джерело: Depositphotos

На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну запеклі бої йдуть не лише на лінії фронту, а й в інформаційному просторі. Щоб протистояти супротивникові в мережі, необхідно мати надійний захист – з цим чудово допомагає VPN. З його допомогою можна також обійти фільтрацію трафіку, що включає на тимчасово окупованих територіях Росія.

Що таке VPN і як цим користуватися – читайте далі у матеріалі.

VPN (Virtual Private Network) – це віртуальна приватна мережа, за допомогою якої можна зашифрувати трафік передачі даних, а також змінити IP-адресу. Сама IP-адреса надається залежно від локації, і її зміна дозволить приховати своє місцеперебування від інтернет-провайдера.

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Нова IP-адреса пристрою дозволить перебувати в межах України, але числовий ідентифікатор покаже, що людина перебуває в Лондоні чи іншій точці планети.

VPN також допомагає користуватися ресурсами, які недоступні на території однієї з країн. Наприклад, якщо на окупованих територіях почнуть запроваджувати інтернет, провайдери ворога заборонять користуватись українськими сайтами. Сервіс VPN дозволить обійти цю заборону, приховавши розташування пристрою.

У Держспецзв’язку радять користуватися VPN у таких випадках:

  • Під час використання незахищених загальнодоступних мереж Wi-Fi для захисту даних;
  • Коли потрібний захищений доступ до мереж для віддаленої роботи;
  • Щоб захистити себе від стеження з боку сервісів та програм;
  • Щоб оминути стеження від інтернет-провайдера окупантів;
  • Щоб отримати доступ до заблокованих окупантів інформаційних ресурсів.
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Джерело
Держспецзв’язку
Теги
VPN, Інтернет, Війна в Україні
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