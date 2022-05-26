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Избавит от слежки и скроет местоположение: что такое VPN и как им пользоваться

26 мая 2022, 18:21
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
VPN
Источник: Depositphotos

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину, ожесточенные бои идут не только на линии фронта, но и в информационном пространстве. Чтобы противостоять противнику в сети, необходимо иметь надежную защиту — с этим отлично помогает VPN. С его помощью можно также обойти фильтрацию трафика, которую включает на временно оккупированных территориях Россия.

Что такое VPN и как этим пользоваться — читайте далее в материале.

VPN (Virtual Private Network) — это виртуальная приватная сеть, с помощью которой можно зашифровать трафик передачи данных, а также изменить IP-адрес. Сам IP-адрес предоставляется в зависимости от локации, и его смена позволит скрыть свое местонахождение от интернет-провайдера.

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Новый IP-адрес устройства позволит находиться в пределах Украины, но числовой идентификатор покажет, что человек находится в Лондоне или другой точке планеты.

VPN также помогает пользоваться теми ресурсами, которые недоступны на территории одной из стран. К примеру, если на оккупированных территориях начнут внедрять интернет, провайдеры врага запретят пользоваться украинскими сайтами. Сервис VPN позволят обойти этот запрет, скрыв местоположение устройства.

В Госспецсвязи советуют пользоваться VPN в следующих случаях:

  • Во время использования незащищенных общедоступных сетей Wi-Fi для защиты данных;
  • Когда необходим защищенный доступ к сетям для удаленной работы;
  • Чтобы защитить себя от слежки со стороны сервисов и программ;
  • Чтобы обойти слежку от интернет-провайдера оккупантов;
  • Чтобы получить доступ к заблокированным оккупантами информационным ресурсам.
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Источник
Держспецзв’язку
Теги
VPN, Интернет, Війна в Україні
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