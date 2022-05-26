На фоне полномасштабного вторжения России в Украину, ожесточенные бои идут не только на линии фронта, но и в информационном пространстве. Чтобы противостоять противнику в сети, необходимо иметь надежную защиту — с этим отлично помогает VPN. С его помощью можно также обойти фильтрацию трафика, которую включает на временно оккупированных территориях Россия.
Что такое VPN и как этим пользоваться — читайте далее в материале.
VPN (Virtual Private Network) — это виртуальная приватная сеть, с помощью которой можно зашифровать трафик передачи данных, а также изменить IP-адрес. Сам IP-адрес предоставляется в зависимости от локации, и его смена позволит скрыть свое местонахождение от интернет-провайдера.
Новый IP-адрес устройства позволит находиться в пределах Украины, но числовой идентификатор покажет, что человек находится в Лондоне или другой точке планеты.
VPN также помогает пользоваться теми ресурсами, которые недоступны на территории одной из стран. К примеру, если на оккупированных территориях начнут внедрять интернет, провайдеры врага запретят пользоваться украинскими сайтами. Сервис VPN позволят обойти этот запрет, скрыв местоположение устройства.
В Госспецсвязи советуют пользоваться VPN в следующих случаях:
- Во время использования незащищенных общедоступных сетей Wi-Fi для защиты данных;
- Когда необходим защищенный доступ к сетям для удаленной работы;
- Чтобы защитить себя от слежки со стороны сервисов и программ;
- Чтобы обойти слежку от интернет-провайдера оккупантов;
- Чтобы получить доступ к заблокированным оккупантами информационным ресурсам.