С древних времен люди пользовались посевным календарем, чтобы выбрать оптимальные даты для весенних работ на огороде. Ведь есть дни, которые отлично подходят для высадки рассады в грунт и сеяния, а есть дни, когда не стоит заниматься огородом совсем.

В мае обычно занимаются посадкой овощей в грунт, высаживают цветы и саженцы деревьев, приводят в порядок садовые кусты и деревья. Посевной календарь на май 2023 – читайте в материале.

Посевной календарь 2023 на май

Самые благоприятные дни: 23 и 24 мая. Нейтральные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31. Неблагоприятные дни: 12, 19, 26.

Благоприятные посадочные дни в мае 2023

томаты сажают 7, 14, 23, 24, 25 числа;

огурцы – 7, 14, 23, 24, 25;

перец – 7, 14, 23, 24;

лук – 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29;

капусту – 5, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 25;

баклажаны – 7, 14, 23, 24, 25;

кабачки – 7, 14, 23, 24, 25;

картофель – 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29;

клубнику – 14, 22;

бобы – 9, 10, 11, 22;

редис – 1, 2, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 28, 29;

морковь – 1, 2, 5, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29;

зелень – 14, 23, 24.

Работа с цветами в мае 2023: пересадка и посадка, лучшие дни

однолетние – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;

многолетние – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;

луковичные – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;

вазоны сажают 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;

Садовые работы: благоприятные дни в мае 2023