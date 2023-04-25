С древних времен люди пользовались посевным календарем, чтобы выбрать оптимальные даты для весенних работ на огороде. Ведь есть дни, которые отлично подходят для высадки рассады в грунт и сеяния, а есть дни, когда не стоит заниматься огородом совсем.
В мае обычно занимаются посадкой овощей в грунт, высаживают цветы и саженцы деревьев, приводят в порядок садовые кусты и деревья. Посевной календарь на май 2023 – читайте в материале.
Посевной календарь 2023 на май
- Самые благоприятные дни: 23 и 24 мая.
- Нейтральные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31.
- Неблагоприятные дни: 12, 19, 26.
Благоприятные посадочные дни в мае 2023
- томаты сажают 7, 14, 23, 24, 25 числа;
- огурцы – 7, 14, 23, 24, 25;
- перец – 7, 14, 23, 24;
- лук – 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29;
- капусту – 5, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 25;
- баклажаны – 7, 14, 23, 24, 25;
- кабачки – 7, 14, 23, 24, 25;
- картофель – 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29;
- клубнику – 14, 22;
- бобы – 9, 10, 11, 22;
- редис – 1, 2, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 28, 29;
- морковь – 1, 2, 5, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29;
- зелень – 14, 23, 24.
Работа с цветами в мае 2023: пересадка и посадка, лучшие дни
- однолетние – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;
- многолетние – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;
- луковичные – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;
- вазоны сажают 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;
Садовые работы: благоприятные дни в мае 2023
- В этом месяце пересадкой и пикированием растений занимаются 1, 2, 28, 29 числа.
- Прополкой растений – 9, 10, 11.
- Минеральные удобрения нужно вносить – 5, 9, 10, 11, 14.
- Обрезкой деревьев занимаются – 7, 23, 24, 25.
- Ведут борьбу с вредителями – 5, 7, 9, 10, 11, 22, 23, 24.
- Прививают деревья – 25 числа.
- Посадка деревьев – 1, 2, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 28, 29.