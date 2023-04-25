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Посевной календарь на май 2023: лучшие даты для работы на огороде

25 апреля 2023, 14:00
Анна Голишевская редактор ленты
Город
Источник: Unsplash

С древних времен люди пользовались посевным календарем, чтобы выбрать оптимальные даты для весенних работ на огороде. Ведь есть дни, которые отлично подходят для высадки рассады в грунт и сеяния, а есть дни, когда не стоит заниматься огородом совсем.

В мае обычно занимаются посадкой овощей в грунт, высаживают цветы и саженцы деревьев, приводят в порядок садовые кусты и деревья. Посевной календарь на май 2023 – читайте в материале.

Посевной календарь 2023 на май

Календар

  1. Самые благоприятные дни: 23 и 24 мая.
  2. Нейтральные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31.
  3. Неблагоприятные дни: 12, 19, 26.

Благоприятные посадочные дни в мае 2023 

  • томаты сажают 7, 14, 23, 24, 25 числа;
  • огурцы – 7, 14, 23, 24, 25;
  • перец – 7, 14, 23, 24;
  • лук – 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29;
  • капусту – 5, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 25;
  • баклажаны – 7, 14, 23, 24, 25;
  • кабачки – 7, 14, 23, 24, 25;
  • картофель – 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29;
  • клубнику – 14, 22;
  • бобы – 9, 10, 11, 22;
  • редис – 1, 2, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 28, 29;
  • морковь – 1, 2, 5, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29;
  • зелень – 14, 23, 24.

Работа с цветами в мае 2023: пересадка и посадка, лучшие дни

  • однолетние – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;
  • многолетние – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;
  • луковичные – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;
  • вазоны сажают 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;

Садовые работы: благоприятные дни в мае 2023 

  1. В этом месяце пересадкой и пикированием растений занимаются 1, 2, 28, 29 числа.
  2. Прополкой растений – 9, 10, 11.
  3. Минеральные удобрения нужно вносить – 5, 9, 10, 11, 14.
  4. Обрезкой деревьев занимаются – 7, 23, 24, 25.
  5. Ведут борьбу с вредителями – 5, 7, 9, 10, 11, 22, 23, 24.
  6. Прививают деревья – 25 числа.
  7. Посадка деревьев – 1, 2, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 28, 29.
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