Помидоры, как и любая другая культура, нуждаются в бережном уходе. Чтобы получить хороший урожай, томатные кусты нужно подкармливать, защищать от болезней и вредителей, регулярно поливать и правильно формировать.

Одним из важных этапов ухода за томатами является пасынкование. Факты ICTV узнавали, как правильно пасынковать помидоры и когда это нужно делать.

Что такое пасынкование томатов

Пасынкование помидоров — одно из основных мероприятий по уходу за культурой. Его цель состоит в удалении пазушных, боковых побегов, мешающих плодоношению.

— Растут эти побеги из пазухи листьев между стеблем листа и главным стеблем. Эти маленькие пасынки потребляют много питательных веществ, поэтому их нужно удалять, — говорит опытный огородник Борис Григорьевич.

Пасынкование помогает помидорным кустам перераспределить ресурсы на рост и развитие плодов, а это способствует получению большего урожая и улучшению качества плодов.

После пасынкования растения не тратят силы на ненужный рост, а направляют энергию на плодоношение.

Главные преимущества пасынкования:

Повышается качество помидоров — после пасынкования томаты будут расти больше по размеру и иметь более яркий вкус.

Кусты начинают проветриваться, а это помогает предотвратить появление грибковых и бактериальных заболеваний.

Улучшается освещенность — множественные боковые побеги сильно заживляют куст, пряча плоды от прямых солнечных лучей. Такой урожай дольше зреет, а вкус помидоров ухудшается.

Появляется возможность посадить помидоры поплотнее. Без пасынкования куст занимает больше места, мешая соседним растениям.

Когда и как нужно пасынковать помидоры

Первые пасынки появляются вместе с цветами на помидорах. Соответственно, как только вы заметили, что на растении начали появляться первые пасынки, все те, которые будут располагаться ниже, можно удалять.

Пасынковать помидоры нужно, когда длина бокового побега достигнет 4-5 см. Именно в этот период пасынки можно легко отделить от стебля руками, не повредив куст.

— Пасынкование можно проводить разными способами — руками или острым ножом или ножницами. Но я делаю это руками, просто осторожно отрывая пасынок, — говорит огородник.

Пасынкование лучше проводить в солнечную, сухую погоду. Отделяют боковые побеги, когда помидорный куст становится крепким, а сами пасынки достигают 4-5 см длины. Пасынкование можно проводить в конце июня — начале июля. Однако все зависит от сорта самого помидора.

Существуют сорта, которые не требуют частого пасынкования, поскольку они формируют компактный куст и имеют ограниченное количество пасынков. Обычно это низкорослые томаты.

А вот неконтролируемые сорта, могут иметь много боковых побегов и требовать регулярного пасынкования.

Поэтому опытные огородники советуют раз в 2-3 недели проверять свои помидорные грядки и удалять лишние пасынки.

Алгоритм пасынкования на самом деле очень прост. Все, что вам нужно: