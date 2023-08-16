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Подорож потягом із котом: правила перевезення і рекомендації господарям

16 Серпня 2023, 21:53
Євгенія Шапоренко журналіст, випусковий редактор YouTube-каналу Факти ICTV
як перевозити кота в потязі

Перевезення котів потягами Укрзалізниці підпадає під правила щодо дрібних домашніх тварин. 

Щоб ваша подорож із котиком була комфортною та позбавленою неприємних сюрпризів, Факти Life зібрали усі необхідні правила та рекомендації щодо перевезення улюбленця у потягах в одному місці. 

Як перевозити кота у потязі

Перевозити котів дозволяється, за правилами Укрзалізниці, у всіх вагонах, проте умови різняться залежно від категорії.

Так, у всіх вагонах і потягах (окрім вагонів типу СВ і М) можна спокійно брати із собою улюбленця. Якщо йдеться про нічні потяги, то клітку з котиком варто розмістити під полицею або на полиці поруч із господарем. Якщо ж ви їдете у вагоні, де місця для пасажирів сидячі, то клітку можна взяти на руки або розмістити під сидінням.

Щодо вагонів СВ та М, то там доведеться викупити усі вільні місця в купе. Розміщувати клітку з котиком необхідно на місцях ручної поклажі.

як перевозити кота в потязі

Потрібно виділити окремим пунктом, що перевезення котів в потягах Укрзалізниці дозволяється лише в клітках із твердим дном.

Окрім того, саме пасажир бере на себе відповідальність за дотримання санітарно-гігієнічних вимог. Тобто якщо ваш котик наробив лиха, то це ваша відповідальність, тому й усувати цю біду також вам.

Документи для перевезення котів у потягах

Для перевезення котика у потязі варто мати із собою ветеринарний паспорт тварини, де вказані необхідні щеплення.

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Також під час купівлі квитків необхідно придбати місце згідно з тарифом на перевезення багажу за 20 кілограмів. Саме цю квитанцію ви показуватимете провіднику разом із ветеринарним документом.

Загальні рекомендації щодо перевезення котів у потягах

У клітку котику варто постелити спеціальну пелюшку. Також ви повинні мати із собою запаси питної води, смаколиків та сухого корму.

Подорож потягом для котика – це величезний стрес. Тому можна заздалегідь проконсультуватися з ветеринаром щодо седативних для тваринки.

У жодному разі не випускайте котика з клітки. Перелякана тваринка може спробувати втекти. Це здебільшого стосується зупинок потяга.

Також ніколи не дозволяйте іншим людям годувати тваринку. Та й самі не давайте нічого з господарського столу.

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Теги
домашні тварини Кіт ПАТ Укрзалізниця
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