Здоров’я вашого кота дуже залежить від його раціону, тому підбір корму, частота годування – важливі аспекти, на які власник тварини має звернути свою увагу.

Раціон має бути ледь не прописаним, адже котики ще ті маніпулятори. Власник не повинен давати корм коту щоразу, коли той ліпить жалісливий погляд.

Скільки та коли давати корму коту, Факти Life розбиралися з лікарем ветеринарної медицини Андрієм Пінчуком.

Який корм ліпше підібрати коту

Для початку потрібно розібратися, який корм найкраще підходить нашим хвостатим. Є декілька критеріїв вибору, – розповідає лікар.

Критерії відбору корму від ветеринара:

Корм має бути якісним! Для вибору потрібно ретельно вивчити склад корму і впевнитися, що він підійде вашому улюбленцю, враховуючи всі його фізіологічні потреби та особливості (наприклад, хронічні хвороби). Тому варто було б порадитися з вашим ветеринарним лікарем, щоб визначитися з конкретним виробником і лінійкою.

Корм має бути доступним! Якщо ми визначилися і почали годувати конкретним кормом, його не рекомендовано змінювати, адже це може вплинути на здоров’я тварини (розлади травлення, алергії). Тому необхідно забезпечити безперебійну логістику потрапляння корму із зоомагазину до вашої домівки. Для цього потрібно ознайомитися з ринком і мати декілька точок, де ви зможете його придбати.

Корм має бути смачним! Інколи котики можуть відмовлятися від корму, бо він їм не смачний. Тому потрібно переконатися, що ваш домашній улюбленець буде його їсти. Не беріть велике пакування, а краще взагалі почати з пробників.

Також перевагою у виборі буде наявність в лінійці вологого корму, він має значно покращені смакові якості, і його можна використовувати як смаколик.

Як розрахувати кількість корму

– Виробники кормів уже подбали про це. На кожній упаковці є розрахунок добової норми на вагу вашого котика, враховуючи його конституцію, – зазначає Андрій Пінчук.

Він додав, що для тваринок з надмірною вагою грамаж має бути меншим. Інший варіант – годувати спеціальним менш калорійним кормом.

– Годувати потрібно 2-3 рази на день, кошенят 3-4 рази, чітко дотримуючись вказаного грамажу. Часто власники просто насипають корм у мисочку, і котик сам собі дозує і їсть, коли має бажання. Такий метод також має право на життя, але потрібно переважити кількість корму, яку тварина з’їдає за добу, і переконатися, чи хвостатий не переїдає, – наголошує ветеринар.

Серед варіантів, якщо хочеться заморочитись, є спеціальні годівниці для котів із дозаторами. Коштують вони від 120 грн і до 3500 грн.

Зауважте, що не можна у цьому питанні бути жалісливими до котика, бо ці пухнасті актори можуть скорчити будь-яку мордочку заради смаколиків.

– Тварини – ще ті маніпулятори, і отримавши те, чого вимагають, закріплять у голові успіх, адже мають асоціативний тип мислення. Тому не потрібно вестися на вимагання корму, адже це увійде у звичку і зробить співіснування з котиком менш комфортним, – наголошує лікар.