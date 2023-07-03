Паспорт для кота в Україні – необхідна річ, саме це допомагає з його ідентифікацією, бо у документі зазначаються кличка, дата народження, стать, порода, особливі прикмети улюбленця. Крім того, у паспорті прописується ветеринарна історія кота – вакцинації, дати відвідування ветеринара, чипування.
Ба більше, якщо ви захочете перетнути кордон з тваринкою без паспорта, то це загрожує не лише штрафом, а й забороною на в’їзд у країну.
Заради зручності Факти Life підготували просту інструкцію того, як отримати паспорт коту в Україні.
Куди звертатися, щоб отримати паспорт для кота
Згідно з українським законодавством, паспорт для кота ви можете отримати:
- у районних державних адміністраціях;
- у територіальних органах Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
- у головному управлінні Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в області та в місті Києві.
Також паспорти на кота можуть видавати лікарі ветеринарної медицини.
Важливо те, що з 2017 року такі документи можуть видавати лише державні ветеринарні лікарні. Тому не ведіться на яскраву рекламу від приватних клінік.
Підстави для отримання паспорта для кота
Головне управління Держпродспоживслужби інформує, що є перелік підстав для отримання паспорта для кота:
- клінічний огляд тварини;
- діагностичні дослідження та профілактично-лікувальні обробки (щеплення).
Як отримати паспорт кота:
- Зверніться до державної ветклініки.
- У клініці вам нададуть декларацію, у якій варто вказати інформацію про вакцинацію, чип та інші дані.
- Якщо ваша тварина не має щеплень і чипа, то ці послуги нададуть у самій клініці. Проте краще буде заздалегідь зателефонувати у клініку із таким запитом, щоб, коли ви прийдете туди, то там були й необхідна сироватка, і лікар, який проведе маніпуляції.
- Далі варто буде сплатити адміністративний збір за виготовлення паспорта – 51,29 грн. Також сплачуються послуги ветклініки – огляд, ідентифікація тварини, дегельмінтизація, щеплення тощо. Загалом для оформлення паспорта коту у клініці роблять комплексне щеплення та чипування. Вартість цих послуг сягає до 1700 грн.
Документи, які потрібні для оформлення паспорта коту:
- довідка про проведення щеплення від сказу;
- документ, який підтверджує право власності на тварину. Це може бути договір купівлі-продажу чи свідоцтво про реєстрацію тварини (для породистих собак);
- оригінал паспорта власника тварини;
- заява про видачу документа для кота, зразок якої вам нададуть у ветеринарній лікарні;
- фотографія кота розміром 3х4.
Виготовляється паспорт для кота у місячний термін.