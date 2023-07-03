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Документи, умови та вартість: як в Україні оформити паспорт для кота

3 Липня 2023, 21:15
Євгенія Шапоренко журналіст, випусковий редактор YouTube-каналу Факти ICTV
Паспорт для кота
Джерело: Unsplash

Паспорт для кота в Україні – необхідна річ, саме це допомагає з його ідентифікацією, бо у документі зазначаються кличка, дата народження, стать, порода, особливі прикмети улюбленця. Крім того, у паспорті прописується ветеринарна історія кота – вакцинації, дати відвідування ветеринара, чипування. 

Ба більше, якщо ви захочете перетнути кордон з тваринкою без паспорта, то це загрожує не лише штрафом, а й забороною на в’їзд у країну. 

Заради зручності Факти Life підготували просту інструкцію того, як отримати паспорт коту в Україні.

Куди звертатися, щоб отримати паспорт для кота 

Згідно з українським законодавством, паспорт для кота ви можете отримати: 

  • у районних державних адміністраціях; 
  • у територіальних органах Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
  • у головному управлінні Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в області та в місті Києві.

Також паспорти на кота можуть видавати лікарі ветеринарної медицини

Важливо те, що з 2017 року такі документи можуть видавати лише державні ветеринарні лікарні. Тому не ведіться на яскраву рекламу від приватних клінік.

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Підстави для отримання паспорта для кота 

Головне управління Держпродспоживслужби інформує, що є перелік підстав для отримання паспорта для кота: 

  • клінічний огляд тварини;
  • діагностичні дослідження та профілактично-лікувальні обробки (щеплення).

Як отримати паспорт кота:

  1. Зверніться до державної ветклініки. 
  2. У клініці вам нададуть декларацію, у якій варто вказати інформацію про вакцинацію, чип та інші дані. 
  3. Якщо ваша тварина не має щеплень і чипа, то ці послуги нададуть у самій клініці. Проте краще буде заздалегідь зателефонувати у клініку із таким запитом, щоб, коли ви прийдете туди, то там були й необхідна сироватка, і лікар, який проведе маніпуляції. 
  4. Далі варто буде сплатити адміністративний збір за виготовлення паспорта – 51,29 грн. Також сплачуються послуги ветклініки – огляд, ідентифікація тварини, дегельмінтизація, щеплення тощо.  Загалом для оформлення паспорта коту у клініці роблять комплексне щеплення та чипування. Вартість цих послуг сягає до 1700 грн.

Документи, які потрібні для оформлення паспорта коту: 

  • довідка про проведення щеплення від сказу; 
  • документ, який підтверджує право власності на тварину. Це може бути договір купівлі-продажу чи свідоцтво про реєстрацію тварини (для породистих собак);
  • оригінал паспорта власника тварини;
  • заява про видачу документа для кота, зразок якої вам нададуть у ветеринарній лікарні; 
  • фотографія кота розміром 3х4.

Виготовляється паспорт для кота у місячний термін.

Зразок ветеринарного паспорта для тварини:

Паспорт для кота
Паспорт для кота
Паспорт для кота
Паспорт для кота
Паспорт для кота
Паспорт для кота
Паспорт для кота
Паспорт для кота
Документи, умови та вартість: як в Україні оформити паспорт для кота / 4 зображення
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Документи Кіт Паспорт
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