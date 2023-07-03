Паспорт для кота в Україні – необхідна річ, саме це допомагає з його ідентифікацією, бо у документі зазначаються кличка, дата народження, стать, порода, особливі прикмети улюбленця. Крім того, у паспорті прописується ветеринарна історія кота – вакцинації, дати відвідування ветеринара, чипування.

Ба більше, якщо ви захочете перетнути кордон з тваринкою без паспорта, то це загрожує не лише штрафом, а й забороною на в’їзд у країну.

Заради зручності Факти Life підготували просту інструкцію того, як отримати паспорт коту в Україні.

Куди звертатися, щоб отримати паспорт для кота

Згідно з українським законодавством, паспорт для кота ви можете отримати:

у районних державних адміністраціях;

у територіальних органах Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

у головному управлінні Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в області та в місті Києві.

Також паспорти на кота можуть видавати лікарі ветеринарної медицини.

Важливо те, що з 2017 року такі документи можуть видавати лише державні ветеринарні лікарні. Тому не ведіться на яскраву рекламу від приватних клінік.

Підстави для отримання паспорта для кота

Головне управління Держпродспоживслужби інформує, що є перелік підстав для отримання паспорта для кота:

клінічний огляд тварини;

діагностичні дослідження та профілактично-лікувальні обробки (щеплення).

Як отримати паспорт кота:

Зверніться до державної ветклініки. У клініці вам нададуть декларацію, у якій варто вказати інформацію про вакцинацію, чип та інші дані. Якщо ваша тварина не має щеплень і чипа, то ці послуги нададуть у самій клініці. Проте краще буде заздалегідь зателефонувати у клініку із таким запитом, щоб, коли ви прийдете туди, то там були й необхідна сироватка, і лікар, який проведе маніпуляції. Далі варто буде сплатити адміністративний збір за виготовлення паспорта – 51,29 грн . Також сплачуються послуги ветклініки – огляд, ідентифікація тварини, дегельмінтизація, щеплення тощо. Загалом для оформлення паспорта коту у клініці роблять комплексне щеплення та чипування . Вартість цих послуг сягає до 1700 грн.

Документи, які потрібні для оформлення паспорта коту:

довідка про проведення щеплення від сказу;

документ, який підтверджує право власності на тварину. Це може бути договір купівлі-продажу чи свідоцтво про реєстрацію тварини (для породистих собак);

оригінал паспорта власника тварини;

заява про видачу документа для кота, зразок якої вам нададуть у ветеринарній лікарні;

фотографія кота розміром 3х4.

Виготовляється паспорт для кота у місячний термін.

Зразок ветеринарного паспорта для тварини: