Перевозка котов в поездах Укрзализныци подпадает под правила относительно мелких домашних животных.

Чтобы ваше путешествие с котиком было комфортным и лишенным неприятных сюрпризов, Факты Life собрали все необходимые правила и рекомендации по перевозке любимца в поездах в одном месте.

Как перевозить кота в поезде

Перевозить кошек разрешается, согласно правилам Укрзализныци, во всех вагонах, однако условия различаются в зависимости от категории.

Во всех вагонах и поездах (кроме вагонов типа СВ и М) можно спокойно брать с собой любимца. Если речь идет о ночных поездах, то клетку с котом следует разместить под полкой или на полке рядом с хозяином. Если же вы едете в вагоне, где места для пассажиров сидячие, то клетку можно взять на руки или разместить под сиденьем.

Что касается вагонов СВ и М, то там придется выкупать все свободные места в купе. Размещать клетку с котом необходимо на местах ручной клади.

Следует отметить отдельным пунктом, что перевозка кошек в поездах Укрзализныци разрешается только в клетках с твердым дном.

Кроме того, именно пассажир берет на себя ответственность за соблюдение санитарно-гигиенических требований. То есть если ваш котик натворил беды, то это ваша ответственность, потому и устранять эту неприятность тоже вам.

Документы для перевозки кошек в поездах

Для перевозки котика в поезде следует иметь ветеринарный паспорт животного, где указаны необходимые прививки.

Также при покупке билетов необходимо приобрести место согласно тарифу на перевозку багажа за 20 килограммов. Именно эту квитанцию вы будете показывать проводнику вместе с ветеринарным документом.

Общие рекомендации по перевозке кошек в поездах

В клетку котику следует постелить специальную пеленку. Также вы должны иметь запасы питьевой воды, вкусностей и сухого корма.

Путешествие на поезде для котика — это огромный стресс. Поэтому можно заранее проконсультироваться с ветеринаром по поводу седативных для животного.

В любом случае, не выпускайте котика из клетки. Испуганное животное может попытаться убежать. Это в большей степени касается остановок поезда.

Также никогда не позволяйте другим людям кормить животное. Да и сами не давайте ничего с хозяйского стола.