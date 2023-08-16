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Путешествие на поезде с котом: правила перевозки и рекомендации хозяевам

16 августа 2023, 21:53
Евгения Шапоренко журналистка, выпускающая редактор YouTube-канала Факты ICTV
як перевозити кота в потязі

Перевозка котов в поездах Укрзализныци подпадает под правила относительно мелких домашних животных.

Чтобы ваше путешествие с котиком было комфортным и лишенным неприятных сюрпризов, Факты Life собрали все необходимые правила и рекомендации по перевозке любимца в поездах в одном месте.

Как перевозить кота в поезде

Перевозить кошек разрешается, согласно правилам Укрзализныци, во всех вагонах, однако условия различаются в зависимости от категории.

Во всех вагонах и поездах (кроме вагонов типа СВ и М) можно спокойно брать с собой любимца. Если речь идет о ночных поездах, то клетку с котом следует разместить под полкой или на полке рядом с хозяином. Если же вы едете в вагоне, где места для пассажиров сидячие, то клетку можно взять на руки или разместить под сиденьем.

Что касается вагонов СВ и М, то там придется выкупать все свободные места в купе. Размещать клетку с котом необходимо на местах ручной клади.

як перевозити кота в потязі

Следует отметить отдельным пунктом, что перевозка кошек в поездах Укрзализныци разрешается только в клетках с твердым дном.

Кроме того, именно пассажир берет на себя ответственность за соблюдение санитарно-гигиенических требований. То есть если ваш котик натворил беды, то это ваша ответственность, потому и устранять эту неприятность тоже вам.

Документы для перевозки кошек в поездах

Для перевозки котика в поезде следует иметь ветеринарный паспорт животного, где указаны необходимые прививки.

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Также при покупке билетов необходимо приобрести место согласно тарифу на перевозку багажа за 20 килограммов. Именно эту квитанцию вы будете показывать проводнику вместе с ветеринарным документом.

Общие рекомендации по перевозке кошек в поездах

В клетку котику следует постелить специальную пеленку. Также вы должны иметь запасы питьевой воды, вкусностей и сухого корма.

Путешествие на поезде для котика — это огромный стресс. Поэтому можно заранее проконсультироваться с ветеринаром по поводу седативных для животного.

В любом случае, не выпускайте котика из клетки. Испуганное животное может попытаться убежать. Это в большей степени касается остановок поезда.

Также никогда не позволяйте другим людям кормить животное. Да и сами не давайте ничего с хозяйского стола.

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