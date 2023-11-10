В грудні відпочиває лише природа, на городі та в саду є чим зайнятися і взимку. Досвідчені дачники наводять лад в інструментах та заготовках, контролюють підзимні посіви, роблять вигонку цибулевих рослин та сіють розсаду. Дізнатись, що можна садити в грудні, допоможе наш посівний календар.

Посівний календар на грудень 2023 — сприятливі дні для посадки

Останній місяць року має чимало сприятливих днів, що підійдуть для посівів та посадок всіх рослин. Такими універсальними датами є 1, 7-11, 14, 15, 18-20, 23, 24, 28 та 29 грудня. Паралельно можна займатися мульчуванням, захистом рослин від гризунів та вирощувати вітамінну зелень на підвіконні.

Що та коли сіяти в грудні 2023

Для коренеплодів, цибулевих та зелені є низка вдалих дат.

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Редис – 1, 18-20, 28, 29 грудня;

Цибуля на зелень, шніт-цибуля – 1, 7-9, 14, 15, 23, 24, 28, 29 грудня;

Часник – 7-9, 14, 15 грудня;

Листові салати – 1, 7-9, 18-24, 28, 29 грудня;

Шпинат – 7-9, 18-22 грудня;

Рукола, крес, листова гірчиця – 1, 10, 11, 18-22, 28, 29 грудня;

Мангольд та інші листові овочі – 18-24 грудня;

Кріп та фенхель – 14, 15, 23, 24 грудня;

Петрушка, кінза та селера на листя – 18-20 грудня;

Базилік, материнка, розмарин – 5, 6, 10, 11, 18-22 грудня;

Лікарські та чайні культури – 2-6, 10, 11, 30, 31 грудня;

Мікрозелень – 10, 11, 14, 15, 18-22 грудня.

Для декоративних рослин є свої сприятливі дати згідно з посівним календарем на грудень.

Однорічні – 1, 5-9, 23, 24, 28, 29 грудня;

Цибулинні та бульбові – 10, 11, 14, 15, 18-20 грудня;

Хвойні – 5 та 6 грудня;

Крупномірні – 2-6, 30, 31 грудня.

Посівний календар на грудень 2023 — несприятливі дні для посадки

Також зважайте на дати, які краще присвятити іншим роботам у саду й на городі. Не варто займатися посівом 12, 13, 16, 17 та 27 грудня.

Також в останній місяць року можна зайнятися плануванням. Можливо, вам хочеться розширити перелік рослин для вашого саду, тож це гарний час для того, щоб поміркувати і замовити нові сорти овочів, фруктів чи квітів.