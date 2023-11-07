Для того, щоб отримати щедрий врожай домашнього часнику, варто знати відмінності між ярими та озимими сортами.

Вони, серед іншого, відрізняються вимогами до умов вирощування. Озимий часник, як правило, висаджують восени, а ярий – навесні.

Чи можна садити ярий часник на зиму

Ярі сорти часнику рекомендують садити і вирощувати в теплу пору року. Потрібно, щоб земля до посадки добре прогрілася і вже не було значних заморозків.

Зараз дивляться

Ярий часник менш стійкий до зими, тому під час холодів може просто вимерзнути. Якщо окремі зубчики і виживуть, то на хороший урожай розраховувати не варто.

Але якщо ви вже придбали ярий часник замість озимого, то зберігати до весни його не варто. Краще подбайте про укриття грядки з часником соломою або іншими органічними матеріалами, тоді випад через підмерзання буде значно меншим.

Як відрізнити ярий часник від озимого

Відрізнити ярий часник від озимого можна по голівці. Озимий часник має великі зубчики, як правило, парну кількість. Вони розташовані по колу, а у центрі є так звана стрілка.

Натомість ярий часник має дрібніші зубчики, і їх досить багато. Вони розташовані спірально за зменшенням: зовні – більші, а всередині – більш дрібні. “Стрілки”-палички у ярого часнику немає.

Лушпиння у цих сортів також відрізняється. Озимий часник має більш тверду і щільну оболонку, а ось лушпиння у ярого часнику м’яке.

Коли садити ярий часник

Ярий часник розмножується зубками. Їх висаджують на грядку на початку весни, тільки-но ґрунт прогріється до +5-7°С (орієнтовно на початку – в середині квітня).

Коріння часнику формується і росте за температури від +4 до +10°С, тоді ж формується і росте листя. Затримка з посадкою може негативно позначитися на врожаї, оскільки з прогріванням повітря до більш високих температур розвиток рослини припиняється, і цибулина не формується.