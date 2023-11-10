В декабре отдыхает только природа, на огороде и в саду есть чем заняться и зимой. Опытные дачники наводят порядок с инструментами и заготовками, контролируют подзимние посевы, делают выгонку луковичных растений и сеют рассаду. Узнать, что можно сажать в декабре, поможет наш посевной календарь.

Посевной календарь на декабрь 2023 — благоприятные дни для посадки

Последний месяц года имеет немало благоприятных дней, которые подойдут для посевов и посадок всех растений. Такими универсальными датами являются 1, 7-11, 14, 15, 18-20, 23, 24, 28 и 29 декабря. Параллельно можно заниматься мульчированием, защитой растений от грызунов и выращивать витаминную зелень на подоконнике.

Что и когда сеять в декабре 2023 года

Для корнеплодов, луковых и зелени есть целый ряд удачных дат.

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Редис — 1, 18-20, 28, 29 декабря;

Лук на зелень, шнитт-лук — 1, 7-9, 14, 15, 23, 24, 28, 29 декабря;

Чеснок — 7-9, 14, 15 декабря;

Листовые салаты — 1, 7-9, 18-24, 28, 29 декабря;

Шпинат — 7-9, 18-22 декабря;

Руккола, кресс, листовая горчица — 1, 10, 11, 18-22, 28, 29 декабря;

Мангольд и другие листовые овощи — 18-24 декабря;

Укроп и фенхель — 14, 15, 23, 24 декабря;

Петрушка, кинза и сельдерей на листья — 18-20 декабря;

Базилик, душица, розмарин — 5, 6, 10, 11, 18-22 декабря;

Лекарственные и чайные культуры — 2-6, 10, 11, 30, 31 декабря;

Микрозелень — 10, 11, 14, 15, 18-22 декабря.

Для декоративных растений есть свои благоприятные даты согласно посевному календарю на декабрь.

Однолетние — 1, 5-9, 23, 24, 28, 29 декабря;

Луковичные и клубневые — 10, 11, 14, 15, 18-20 декабря;

Хвойные — 5 и 6 декабря;

Крупномерные — 2-6, 30, 31 декабря.

Посевной календарь на декабрь 2023 — неблагоприятные дни для посадки

Также учитывайте даты, которые лучше посвятить другим работам в саду и на огороде. Не стоит заниматься посевом 12, 13, 16, 17 и 27 декабря.

Также в последний месяц года можно заняться планированием. Возможно, вам хочется расширить перечень растений для вашего сада, поэтому это хорошее время для того, чтобы подумать и заказать новые сорта овощей, фруктов или цветов.