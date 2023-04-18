Телефон давно замінив плеєри, органайзери, телевізори тощо. Гаджет пов’язаний із повсякденним життям кожної людини. Для нього існують додаткові предмети, що створюють більший комфорт у користуванні. Зокрема, підставки, які допомагають тримати телефон в одному розташуванні.

Як зробити підставку під телефон своїми руками, розповідають Факти ICTV.

Як зробити підставку під телефон своїми руками

Підставка для телефону з картону

Для цього способу підійде будь-який щільний картон.

Відріжте довгу широку смужку картону. Ширина повина бути трохи більша за розмір телефону. Складіть смужку трикутником і закріпіть з одного боку, зробивши проріз.

Підставка для телефону з втулки від паперу

Візьміть втулку з паперу і зробіть у ній вузький проріз. Для стійкості прикріпіть кнопки з чотирьох сторін і спорудіть “ніжки” підставці.

Підставка для телефону з паличок для морозива

Для цього способу вам потрібні лише палички від морозива і клей. Підставка може бути будь-якою, проте слідкуйте за її розміром.

Підставка для телефону з прищіпок

Прищіпки потрібно причепити одну до одної навхрест. Для надійності ще краще склеїти їх між собою.