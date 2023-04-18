Телефон давно заменил плееры, органайзеры, телевизоры и тому подобное. Гаджет связан с повседневной жизнью каждого человека. Для него существуют дополнительные предметы, создающие больший комфорт в пользовании. В частности, подставки, которые помогают держать телефон в одном расположении.

Как сделать подставку под телефон своими руками, рассказывают Факты ICTV.

Как сделать подставку под телефон своими руками

Подставка для телефона из картона

Для этого способа подойдет любой плотный картон.

Отрежьте длинную широкую полоску картона. Ширина должна быть немного больше размера телефона. Сложите полоску треугольником и закрепите с одной стороны, сделав прорезь.

Подставка для телефона из втулки от бумаги

Возьмите втулку из бумаги и сделайте в ней узкую прорезь. Для устойчивости прикрепите кнопки с четырех сторон и соорудите “ножки” подставке.

Подставка для телефона из палочек для мороженого

Для этого способа вам потребуются лишь палочки от мороженого и клей. Подставка может быть любой, однако следите за ее размером.

Подставка для телефона из прищепок

Прищепки нужно прицепить друг к другу накрест. Для надежности еще лучше склеить их между собой.