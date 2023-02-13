Якщо ви купили подарунок невеликих розмірів, коробку можна зробити своїми руками. Для цього не потрібно бути майстром макраме, достатньо запастися необхідними матеріалами та терпінням. Як зробити коробку з паперу – читайте у матеріалі.
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Крок 1. Підготовка матеріалів
Для виготовлення подарункової коробки вам потрібно буде взяти:
- папір А4 ⎯ 2 листи;
- вузьку стрічку;
- наповнювач (подарунок);
- клей;
- ножиці;
- лінійку та олівець.
Крок 2. Послідовно складаємо коробку з паперу
Насамперед вам необхідно скласти коробку з паперу.
- Для цього загніть трикутник.
- Проведіть лінію олівцем або ручкою по бічній лінії трикутника, щоб окреслити зайвий папір і відріжте смужку.
- Розгорніть квадрат. Поверніть квадрат по іншій діагоналі та розгорніть.
- Зберіть усі кути квадрата до центру трикутниками (їх має бути 4).
- Складіть одну зі сторін квадрата до центру.
- Зігніть протилежний бік до лінії стику. Зігніть вже зігнуті сторони квадрата.
- Загніть три кути від центру до зовнішньої сторони трикутниками.
Крок 3. Робимо розрізи
- Після перших кроків зробіть чотири розрізи від краю до точки основи трикутників.
- Загніть маленькі трикутники по краях зверху та знизу квадрата.
- По згинах підніміть праву та ліву сторону майбутньої коробки, щоб кінці стикувалися.
- Дві інші сторони трохи підніміть і зігніть трикутники на стики, щоб вийшла коробка.
- Закріпіть трикутники всередині коробки за допомогою клею. Зробіть нижню частину коробки трохи меншою.
- Для цього відміряйте та зробіть лінію олівцем, відступивши 5 мм від верхнього та правого країв квадрата.
Крок 4. Перетягуємо коробку
В останньому ривку вам потрібно відрізати тонкі смужки та продовжити складати кришку за вказаною схемою.
Викладіть дно глибокої частини коробки наповнювачем, розмістіть подарунок і з'єднайте з іншою частиною. Перетягніть коробку красивою стрічкою і зав'яжіть по центру бантиком.