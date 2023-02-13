Якщо ви купили подарунок невеликих розмірів, коробку можна зробити своїми руками. Для цього не потрібно бути майстром макраме, достатньо запастися необхідними матеріалами та терпінням. Як зробити коробку з паперу – читайте у матеріалі.

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Крок 1. Підготовка матеріалів Для виготовлення подарункової коробки вам потрібно буде взяти: папір А4 ⎯ 2 листи;

вузьку стрічку;

наповнювач (подарунок);

клей;

ножиці;

лінійку та олівець.

Крок 2. Послідовно складаємо коробку з паперу Насамперед вам необхідно скласти коробку з паперу. Для цього загніть трикутник. Проведіть лінію олівцем або ручкою по бічній лінії трикутника, щоб окреслити зайвий папір і відріжте смужку. Розгорніть квадрат. Поверніть квадрат по іншій діагоналі та розгорніть. Зберіть усі кути квадрата до центру трикутниками (їх має бути 4). Складіть одну зі сторін квадрата до центру. Зігніть протилежний бік до лінії стику. Зігніть вже зігнуті сторони квадрата. Загніть три кути від центру до зовнішньої сторони трикутниками.

Крок 3. Робимо розрізи Після перших кроків зробіть чотири розрізи від краю до точки основи трикутників. Загніть маленькі трикутники по краях зверху та знизу квадрата. По згинах підніміть праву та ліву сторону майбутньої коробки, щоб кінці стикувалися. Дві інші сторони трохи підніміть і зігніть трикутники на стики, щоб вийшла коробка. Закріпіть трикутники всередині коробки за допомогою клею. Зробіть нижню частину коробки трохи меншою. Для цього відміряйте та зробіть лінію олівцем, відступивши 5 мм від верхнього та правого країв квадрата.