Яйця – базовий продукт, який є в холодильнику майже кожної родини. Багато хто роздумує, чи варто мити яйця після купівлі, а також безпосередньо перед приготуванням страв. Водночас в Інтернеті відповіді відрізняються, збиваючи з пантелику.

Факти ICTV вирішили внести ясність у цю тему та поговорили з кулінарним експертом, головним редактором Смачно.юа Оксаною Жучок. Вона розповіла нам, скільки зберігаються миті яйця, про особливості цього методу, а також поділилася секретиком, що додати у воду, щоб яйця не луснули.

Чому миті яйця швидко псуються

Перед розмовою з експертом ми заглянули на різні форуми та сайти. Там пишуть, що не рекомендується перед зберіганням мити яйця, пояснюючи це тим, що вони швидко псуються. Річ у тім, стверджують радники, на шкаралупі є захисний шар, який служить природним бар’єром від проникнення мікроорганізмів, які живуть на самій шкаралупі.

Ця плівка не дає яйцям псуватися досить тривалий час, а під теплою водою її легко змити. У результаті мите яйце швидше втрачає свіжість. Водночас в інтернеті величезна кількість порад, як помити яйця і чому це варто робити.

Наприклад, існує і кілька порад, як правильно помити яйця, щоб уникнути потрапляння в їжу сальмонели. І перший спосіб – це 2% розчин соди. У ємність із лужною рідиною потрібно опустити яйця та зачекати 10 хвилин. Далі купаємо яйця у дезінфекційному розчині упродовж близько 5 хвилин. Після цього промиваємо яйце під проточною водою до повного очищення від засобів, що використовувалися.

То що скаже наш кулінарний фахівець, чи потрібно до цього вдаватися?

– Миті яйця швидко псуються через вплив бактерій на шкаралупу, тобто під час миття вони втрачають захисний шар. Миття змиває природний захисний шар, який утворюється на поверхні, що знижує його стійкість до мікробів. Цей шар є природним бар’єром, і коли він змивається, яйця стають більш вразливими до пошкоджень та мікроорганізмів, що може призвести до їх швидкого псування, – зазначає Жучок.

Як довго можна зберігати миті яйця

Немиті курячі дієтичні яйця можна зберігати без холодильника трохи більше 7 днів, столові – до 25 діб. Термін зберігання яєць у холодильнику – близько 90 днів.

Тривалість зберігання митих яєць у холодильнику суттєво знижується та становить до 4 тижнів. І це за умови, що їх одразу ретельно просушили паперовими рушниками.

Деякі фахівці стверджують, що миті яйця слід зберігати не більше 12 днів. Водночас яйця потрібно тримати в основній камері холодильника, а не дверцятах.

Оксана Жучок каже, що миті яйця можна зберігати в холодильнику протягом 3-4 тижнів.

– Якщо ви не впевнені в терміні придатності, можна провести “плавальний” тест: покласти яйце в холодну воду, якщо воно не тоне, значить несвіже, тож краще його не використовувати, – додає експерт.

Чи можна мити яйця перед зберіганням

За словами експерта, яйця не варто мити перед зберіганням. Це пов’язано з тим, що на шкаралупі є спеціальна плівка, яку краще не змивати. Вона перешкоджає поширенню бактерій сальмонели та інших.

– Не можна мити яйця перед зберіганням, оскільки це може пошкодити їхній захисний шар і призвести до швидкого псування. Але обов’язково мийте яйця перед використанням, – додає Жучок.

Що додати у воду, щоб яйця не тріснули

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Ви, мабуть, помічали, що яйця тріскаються, навіть якщо їх покласти не в окріп, а в холодну воду. Уникнути цього допоможе скибка лимону.

Лимон або лимонний сік під час варіння яєць перешкоджають появі тріщин на шкаралупі. Просто покладіть скибку цитрусу або видавіть трохи лимонного соку у воду з яйцями.

– Щоб запобігти трісканню яєць під час варіння, можна додати у воду невелику кількість оцту, лимонної кислоти, соку лимона або солі. Це допоможе зберегти шкарлупу цілою, – радить експерт.

Як додатковий бонус – зможете легко почистити яйця. Запевняємо вас, що шкаралупа відходитиме просто і без зусиль, а яйце, до того ж, вийде гладеньким і блискучим.

Чому не можна мити яйця перед приготуванням

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В інтернеті шириться інформація, що не варто мити яйця і перед приготуванням, оскільки, руйнуючи природний бар’єр, ви позбавляєте захисту від бактерій білок і жовток. Таким чином, ризик потрапляння шкідливих речовин збільшується.

Проте Оксана Жучок запевняє, що мити яйця перед приготуванням треба.

До речі, Факти ICTV писали про типові помилки під час варіння яєць, коли на продуктах з’являються тріщини та темні плями.