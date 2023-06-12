Варені яйця – смачна та корисна страва, якою люблять снідати українці. Однак часто під час варіння виникать проблеми із приготуванням. Наприклад, можна почути дивні звуки або побачити на продуктах тріщини, темні плями. Чому це відбувається – читайте в матеріалі.

Чому, коли вариш яйця, вони пищать

Звук може виникати, коли на шкаралупі є тріщини, навіть якщо вони зовсім крихітні. Дуже часто такий звук виникає, коли яйце піддається перепадам температури. Наприклад, якщо його виймають із гарячої води у холодну.

Чому яйця пищать та тріскаються під час варіння

На такі неприємності впливає низка факторів:

Температура. Краще не ставити холодні яйця в сотейник з водою відразу, як дістаєте їх із холодильника. Їм потрібно трішки полежати за кімнатної температури. Вогонь. Якщо вода занадто сильно кипить, яйця можуть потріскатися та видавати характерні звуки. Просто підтримуйте повільний або середній вогонь на плиті. Вода. Вона обов’язково має бути підсолена. З прісною водою шкаралупа трісне, білок стане витікати.

Як правильно варити яйця, аби вони не тріскалися та не пищали

Поставте помиті яйця у сотейник та залийте холодною водою. Добре їх підсоліть і варіть на помірному вогні. Якщо хочете отримати некруто зварений продукт, варіть їх кілька хвилин після закипання, зменшивши вогонь. Яйце в мішечок необхідно варити 5 хвилин після закипання, а круто – 8 хвилин після закипання, зменшивши вогонь.