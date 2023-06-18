Яйца — базовый продукт, который есть в холодильнике чуть ли не каждой семьи. Многие задаются вопросом, стоит ли мыть яйца после покупки, а также непосредственно перед готовкой блюд. При этом в интернете ответы разнятся, сбивая с толку.

Факты ICTV решили внести ясность в эту тему и поговорили с кулинарным экспертом, главным редактором Смачно.юа Оксаной Жучок. Она рассказала нам, сколько хранятся мытые яйца, об особенностях этого метода, а также поделилась секретиком, что добавить в воду, чтобы яйца не лопнули.

Почему мытые яйца быстро портятся

Перед разговором с экспертом мы заглянули на различные форумы и сайты. Там пишут, что не рекомендуется перед хранением мыть яйца, объясняя это тем, что так они быстро портятся. Дело в том, утверждают советчики, на скорлупе есть защитный природный слой, который является естественным барьером от проникновения микроорганизмов, живущих на самой скорлупе.

Эта пленка не позволяет яйцу портиться довольно продолжительное время, а под теплой водой ее легко смыть. В итоге мытое яйцо быстрее теряет свежесть. Наряду с этим в интернете огромное количество советов, как помыть яйца и почему это стоит делать.

Есть и несколько советов, как правильно помыть яйца, чтобы избежать попадание в пищу сальмонеллы. И первый способ — это 2% раствор соды. В емкость со щелочью нужно опустить яйца и подождать 10 минут. Далее купаем яйца в дезинфицирующем растворе около 5 минут. После этого ополаскиваем яйцо под проточной водой до полного очищения от используемых средств.

Так что же скажет наш кулинарный специалист, стоит ли к этому прибегать?

— Мытые яйца быстро портятся из-за воздействия бактерий на скорлупу, то есть во время того, как вы их моете они теряют защитный слой. Вода смывает естественный защитный слой, который образуется на поверхности, а это в свою очередь снижает устойчивость яйца к микробам. Этот слой является естественным барьером, и когда он смывается, яйца становятся более уязвимыми к повреждениям и микроорганизмам, что может привести к тому, что они быстро испортятся, — отмечает Жучок.

Как долго можно хранить мытые яйца

Немытые куриные диетические яйца можно хранить без холодильника не более 7 дней, столовые – до 25 суток. Срок хранения яиц в холодильнике около 90 дней.

Продолжительность хранения мытых яиц в холодильнике существенно снижается и составляет до 4 недель. И это при условии, что их сразу тщательно просушили бумажными полотенцами.

Некоторые специалисты утверждают, что мытые яйца хранятся не более 12 дней. При этом яйца нужно держать в основной камере холодильника, а не в дверце.

Оксана Жучок говорит, что мытые яйца можно хранить в холодильнике в течение 3-4 недель.

— Если вы не уверены в сроке годности, можно провести “плавающий” тест: положить яйцо в холодную воду, если оно не тонет, значит несвежее и его лучше не использовать, — добавляет эксперт.

Можно ли мыть яйца перед хранением

По словам эксперта, яйца не стоит мыть перед хранением. Это связано с тем, что на скорлупе есть специальная защитная пленка, которую лучше не смывать. Она препятствует распространению бактерий сальмонеллы и других.

— Нельзя мыть яйца перед хранением, так как это может повредить их защитный слой и привести к тому, что они быстро испортятся. Но обязательно мойте яйца перед использованием, – добавляет Жучок.

Что добавить в воду, чтоб яйца не лопнули

Вы, наверное, замечали, что яйца трескаются, даже если их положить не в кипяток, а в холодную воду. Избежать этого поможет долька лимона.

Лимон или лимонный сок при варке яиц препятствует появлению трещинок на скорлупе. Просто положите дольку цитруса или выдавите немного лимонного сока в воду с яйцами.

— Чтобы яйца не трескались при варке, можно добавить в воду небольшое количество уксуса, лимонной кислоты, сока лимона или соли. Это поможет сохранить скорлупу в целосности, — советует эксперт.

В качестве дополнительного бонуса получите легкую чистку яиц после варки. Уверяем вас, что скорлупа будет отходить просто и без усилий, а яйцо получатся гладким и блестящим.

Почему нельзя мыть яйца перед готовкой

В интернете можно найти информацию, что не стоит мыть яйца перед готовкой, поскольку, разрушая естественный барьер, вы лишаете защиты от бактерий белок и желток. Таким образом, риск попадания вредных веществ увеличивается.

Однако Оксана Жучок уверяет, что мыть яйца перед приготовлением — нужно.

К слову, Факты ICTV писали о типичных ошибках во время варки яиц, когда на продуктах появляются трещины и темные пятна.